2 yılda 181 kilo verdiler hem de ameliyatsız işte sırları...

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İki yıl önce hayatları çok farklıydı. Lexi ve Danny sürekli olarak fast food yiyor ve spor yapmıyordu. Bir gün her şey değişti. 2016’ya girecekken hayatlarını değiştirmeye karar verdiler.
Lexi, The Independent’a “En zoru beslenme tarzımı değiştirmek oldu. Başta yemek yemek için yaşıyordum. Şimdilerde ise yaşamak için yemek yiyorum. Eskiden neredeyse her gün dışarıda yerken şimdilerde kendimiz sağlıklı yemekler hazırlıyoruz” dedi.
Çift ne beslenme uzmanına göründü ne de operasyon geçirdi. İkisi toplamda 349 kiloydu. Ancak kararlıydılar. Uzman desteği almadan yola çıktılar.
İki yıl sonra döktükleri ter ve gözyaşlarının karşılığını aldılar.