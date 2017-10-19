23 yıldır görüntüsü aynı olan kadının değişimi şoke etti
ABD'de 23 yıldır görüntüsünü hiç değiştirmeyen bir kadın için kızı televizyon programına başvurdu. Sonuç izleyenleri şoke etti.
İddia ediyoruz ki uzun süredir böyle bir stil değişikliği görmemişsinizdir. Jan DeVito ismindeki anneyle tanışın. 23 yıldır aynı saç stiline sahipti. Onu yıllardır eşi dahil kimse makyajsız görmemişti. 16 yıldır ise saçını ve makyajını aynı kuaföre yaptırıyordu. Kakülünden asla vazgeçmedi.
71
Jan’ın 23 yaşındaki kızı Gina, ABD'li televizyon programcısı Oprah Winfrey Show’a annesinin durumundan bahsetti ve ona değişiklik yapmalarını istedi.
72
Annesinin daha farklı görünmesini istiyordu. Böylelikle annesi daha iyi hissedecekti.
73
Televizyon programına birbirinden profesyonel kişiler geldi ve Jan’ın yeni stili üzerinde çalıştılar. Jan’ın yeni stilini gören seyirciler gözlerine inanamadı.