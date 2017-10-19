23 yıldır görüntüsü aynı olan kadının değişimi şoke etti

İddia ediyoruz ki uzun süredir böyle bir stil değişikliği görmemişsinizdir. Jan DeVito ismindeki anneyle tanışın. 23 yıldır aynı saç stiline sahipti. Onu yıllardır eşi dahil kimse makyajsız görmemişti. 16 yıldır ise saçını ve makyajını aynı kuaföre yaptırıyordu. Kakülünden asla vazgeçmedi.

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