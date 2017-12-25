4 aylık kızını uykuya yatırdı döndüğünde kanlar içinde buldu!

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4 aylık kızlarını uykuya yatıran anne kısa bir süre sonra yanına gittiğinde şok edici bir tabloyla karşı karşıya kaldılar. Kızları yatağında yüzünde kanlar içinde yatıyordu.
Saldırı bir çarşamba akşamı saat 10 ile 11 arasında gerçekleşti. Anne Ashley Rodgers küçük kızının uyumasını fırsat bilerek 6 yaşındaki kızını yıkıyordu. Bebeğinin odasına gittiğinde hayatı boyunca unutamayacağı o manzarayla karşılaştı.
Küçük kızın yüzü çiziklerle doluylu ve genç kadın kızının başına ne geldiğini anlamıyordu. Anne o anı, “Yerde yatıyordu. Suratında yaralar vardı ve üstüne kan bulaşmıştı” diyerek anlattı.
Baba Samuel Black ise “Eşim telefonla haber verince inanamadım. Neredeyse kalbim duruyordu. Ne yapacağımı ve ne düşüneceğimi bilemedim” dedi.