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4 aylık kızını uykuya yatırdı döndüğünde kanlar içinde buldu!

4 aylık kızının yatağında uyuduğunu sanan anne dönüşte karşılaştığı tabloyla hayatının şokunu yaşadı.

4 aylık kızlarını uykuya yatıran anne kısa bir süre sonra yanına gittiğinde şok edici bir tabloyla karşı karşıya kaldılar. Kızları yatağında yüzünde kanlar içinde yatıyordu. 

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Saldırı bir çarşamba akşamı saat 10 ile 11 arasında gerçekleşti. Anne Ashley Rodgers küçük kızının uyumasını fırsat bilerek 6 yaşındaki kızını yıkıyordu. Bebeğinin odasına gittiğinde hayatı boyunca unutamayacağı o manzarayla karşılaştı.

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Küçük kızın yüzü çiziklerle doluylu ve genç kadın kızının başına ne geldiğini anlamıyordu. Anne o anı, “Yerde yatıyordu. Suratında yaralar vardı ve üstüne kan bulaşmıştı” diyerek anlattı. 

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Baba Samuel Black ise  “Eşim telefonla haber verince inanamadım. Neredeyse kalbim duruyordu. Ne yapacağımı ve ne düşüneceğimi bilemedim” dedi.

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