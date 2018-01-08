50 bedenden 36'ya düştü hem de sadece bunları yiyerek!

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Shandra Redwine, Instagram'da kendi zayıflama hikayesini anlatan ve 100 bine yakın takipçisi olan genç bir kadın. 50 bedenden 36 bedene kadar düşen Redwine'ın kilo verme hikayesi bir gün gelinliğini dolapta bulmasıyla başladı. En çok merak edilen de genç kadının zayıflamasını sağlayan diyetin detaylarıydı. Çünkü kilo verme işini tek başına başarmıştı hem de ameliyatsız.
İşte Shadra Redwine'ın kilo vermesine yarayan diyetin detayları...
Shandra şimdiye kadar 50 kilodan fazla zayıfladı öyle ki 50 beden gelinliğinin tek göğsüne tüm bedenini sığdırabiliyordu artık. Shandra diyet kararı aldığında ilk iş günlük kalori alımını 1200'e kadar düşürdü.
Sıkı bir diyet izlemek yerine 'işlenmiş gıdaları tamamen' kesmeyi tercih etti. Daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir beslenmeyle Shandra ilk 30 kiloyu verdi. Bu diyetine ek olarak 15 kilo daha vermesini sağlayan diyetinde bir değişikliğe gitti.
Öncelikle egzersizlere başladı. Hem de kardiyo yapmaya. Spor salonunda çalışmak ona önce güven kazandırdı ardındna da kardiyovasküler sistemini güçlendirdi.