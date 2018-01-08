50 bedenden 36'ya düştü hem de sadece bunları yiyerek!

Shandra Redwine, Instagram'da kendi zayıflama hikayesini anlatan ve 100 bine yakın takipçisi olan genç bir kadın. 50 bedenden 36 bedene kadar düşen Redwine'ın kilo verme hikayesi bir gün gelinliğini dolapta bulmasıyla başladı. En çok merak edilen de genç kadının zayıflamasını sağlayan diyetin detaylarıydı. Çünkü kilo verme işini tek başına başarmıştı hem de ameliyatsız.