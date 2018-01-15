Alkol takıntısı yüzünden şişmanlayan ünlü yıldız artık sıfır beden

İngiltere'de izlenme rekorları kıran Geordie Shore adlı televizyon dizisinin yıldızı Charlotte Crosby her zaman fazla kiloları nedeniyle eleştiri konusu olmuş bir yıldız.

70 kilonun üzerine çıkan ve bikinili fotoğrafları sonrası takipçilerinin eleştiri oklarının hedefi olan genç yıldızın kilo alma nedeni bir hayli ilginç.

Yemek yemekle pek arası olmayan Crosby'nin takıntısı alkollü geneneksel İrlanda içkisi olan Irish Cream içmek. Hem de bardak bardak.