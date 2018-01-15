Alkol takıntısı yüzünden şişmanlayan ünlü yıldız artık sıfır beden

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İngiltere'de izlenme rekorları kıran Geordie Shore adlı televizyon dizisinin yıldızı Charlotte Crosby her zaman fazla kiloları nedeniyle eleştiri konusu olmuş bir yıldız.
70 kilonun üzerine çıkan ve bikinili fotoğrafları sonrası takipçilerinin eleştiri oklarının hedefi olan genç yıldızın kilo alma nedeni bir hayli ilginç.
Spor yapmayı hiç sevmediğini de itiraf eden Crosby'nin dönüm noktası ise içtiği içkilerin vücudunu öldürmeye başladığını anladığı an oldu.