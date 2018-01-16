'Canavarmışım' diyen ünlü yıldızı 36 beden düşüren diyet sırrı

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"Ben bir canavar mışım!" Bu sözler İngiliz televizyon yıldızı Josie Gibson'a ait. Gibson bu sözleri 104 kilo olduğu bu hali için söylüyor.
56 bedene kadar çıkan ünlü televizyon yıldızı Gibson, Big Brother adlı televizyon şovunu kazanmasıyla ülkede şöhretliler arasına girmişti.
Televizyon şovundaki hayranları her ne kadar onu desteklese de bir şöhretli olarak günleri çok da iyi gitmiyordu.
Aşırı kilolu hali ve sürekli yemek yerken çekilen görüntüleri fanlarının eleştiri oklarını çıkarmasına neden olmuştu.