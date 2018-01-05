search menu
keyboard_arrow_right
search
close

Düğününe 2 hafta kala sadece saçını kestirdi nişanlası bile tanıyamadı

ABD'de yıllardır saçlarını kestirmeyen Dan katıldığı bir televizyon programında değişimi kabul etti. Sonuca nişanlısı bile inanamadı.

Eski fotoğraflarınıza bakıp kendinizi gördüğünüzde muhtemelen siz de hayret ediyorsunuzdur. Gerek giyiniş tarzımız gerekse de saç stilimiz çağa ayak uydurmak adına değişiyor. Dan ise yıllardır aynı saç stiline sahipti.


14 1

Eskiden beri rock müzik ile ilgilenen Dan saçını hiç değiştirmedi. Değişikliğe hazır değildi. Düğün günü yaklaşınca saçlarında bir değişiklik yaptırmaya karar verdi.

14 2

Dan müziğe aşırı düşkün biri. Rock müziğe olan tutkusu hala devam ediyor. 70’lerde uzatmaya başladığı saçında değişiklik yapmak istemiyordu.

14 3

Dan uzun süredir görüştüğü kız arkadaşıyla evlenme kararı alınca değişikliğe gitmek istedi. Dan saçının tepesinden nefret etmeye başladı.

14 4