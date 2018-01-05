Düğününe 2 hafta kala sadece saçını kestirdi nişanlası bile tanıyamadı

- SAĞLIK
- GÜZELLİK
- ALIŞVERİŞ
- MODA
- ASTROLOJİ
- ANNE-ÇOCUK
- YEMEK
- KADIN
- AŞK
- DEKORASYON
- YAŞAM
- GENEL
- ÇOCUK
- ERKEK
- SOKAK MODASI
- KÜLTÜR-SANAT
- VİDEO
- GALERİ
- YAZAR
Eski fotoğraflarınıza bakıp kendinizi gördüğünüzde muhtemelen siz de hayret ediyorsunuzdur. Gerek giyiniş tarzımız gerekse de saç stilimiz çağa ayak uydurmak adına değişiyor. Dan ise yıllardır aynı saç stiline sahipti.
Eskiden beri rock müzik ile ilgilenen Dan saçını hiç değiştirmedi. Değişikliğe hazır değildi. Düğün günü yaklaşınca saçlarında bir değişiklik yaptırmaya karar verdi.
Dan müziğe aşırı düşkün biri. Rock müziğe olan tutkusu hala devam ediyor. 70’lerde uzatmaya başladığı saçında değişiklik yapmak istemiyordu.
Dan uzun süredir görüştüğü kız arkadaşıyla evlenme kararı alınca değişikliğe gitmek istedi. Dan saçının tepesinden nefret etmeye başladı.