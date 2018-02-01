Endometriosis ünlü yıldızı 1 yılda 36 bedene düşürdü işte son hali!

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İngiltere'de yayınlanan Girls dizisiyle dünya çapında ün kazanan ünlü oyuncu Lena Dunham'ın kilo verme hikayesi ve kilo vermesine neden olan sağlık sorunlarını anlattı.
44 beden olduğu günlerde şöhreti yakalayan ünlü yıldız kilolarıyla mutlu gibi görünse de onun için en büyük sorun yaşadığı endometriosis rahatsızlığıydı.
Genç kadınlarda görülen iyi huylu olmasın karşın çok ağrılı olan endometriosis ünlü yıldızın da hayatını kabusa çevirdi.
Endometrioziste, karın altı bölgesinde rahmin dış bölümünde, rahim mukozasına benzer bir doku oluşturup çeşitli organlara yayılmasıdır. Çoğu durumda regl ağrısıyla karıştırılan bu durum şiddetli kanamalara da neden olmakta.