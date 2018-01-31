Estetik mucizesi diye buna denir modellik teklifleri yağıyor!

Genç kız için bu sadece estetik bir sorun değildi. Çenesindeki ve dişlerindeki sorunlar onun uykusunda nefes almasını da engelliyordu. Aşırı horlama, yeme sorunları ve ciddi sindirim sıkıntıları yaşıyordu. Genç kızın rüyası gerçek oldu ve yarışmayı kazandı.