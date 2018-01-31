Estetik mucizesi diye buna denir modellik teklifleri yağıyor!

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Wijitpraphorn Punbu, 19 yaşında Koreli genç bir kadın. Pundu doğuştan çökmüş bir çeneyle dünyaya geldi. Ergenliğinde ise çene sorunu çarpık dişlerle birleşti ve genç kız için hayat kabusa döndü.
Görüntüsü nedeniyle sokakta sürekli zorbalıkla karşılaşan Pundu, sokağa bile çıkmak istemiyor okula gitmeyi reddediyordu.
Pundu'nun hayatı Tayland'da yayınlanan bir televizyon yarışmasını kazanmasıyla tamamen değişti. 19 yaşındaki Koreli kız yarışmayı kazanırsa ücretsiz estetik operasyonlarla ödüllendirilecekti.
Genç kız için bu sadece estetik bir sorun değildi. Çenesindeki ve dişlerindeki sorunlar onun uykusunda nefes almasını da engelliyordu. Aşırı horlama, yeme sorunları ve ciddi sindirim sıkıntıları yaşıyordu. Genç kızın rüyası gerçek oldu ve yarışmayı kazandı.