'Git kendini öldür' demişlerdi şimdi efsane bedeniyle plajda bikini şov yaptı

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İngiliz televizyon yıldızı Sophie Kasaei'nin zayıflama hikayesi çok konuşulmuştu. 44 bedene kadar çıkan ve plajdaki bikinili fotoğrafları sonrası takipçilerinin 'Git kendini öldür' mesajları alan ünlü yıldız kilo verme kararı almıştı.
Kilolu olduğu günler için 'Kilolarından vajinamı bile göremiyordum' diye bahseden ünlü yıldız artık 36 beden.
Kıvrımlı ve kilolu bu görüntüsünden eser kalmayan ünlü yıldız zayıflamaya da devam ediyor.
Kanarya Adaları'ndaki Lanzarote'de tatil yapan ünlü yıldız neon renkli pembe bikinisiyle plajda şov yaptı.