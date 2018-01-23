'Git kendini öldür' demişlerdi şimdi efsane bedeniyle plajda bikini şov yaptı

İngiliz televizyon yıldızı Sophie Kasaei'nin zayıflama hikayesi çok konuşulmuştu. 44 bedene kadar çıkan ve plajdaki bikinili fotoğrafları sonrası takipçilerinin 'Git kendini öldür' mesajları alan ünlü yıldız kilo verme kararı almıştı.