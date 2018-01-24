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Günde sadece 60 gram su ve protein aldı son hali ve hikayesi inanılmaz!

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan MC Solomon'un zayıflama hikayesi bir ölüm kalım savaşına dönüştü. Artık 100 kilo daha zayıf olan genç kadının son hali ve...

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan 19 yaşındaki şarkıcı MC Solomon fazla kilolarından kurtulmak istediğine karar verince soluğu Boston'da bir tıp merkezinde aldı. 

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Genç kadın için doktorlar tüp mide ameliyatı önerdi. Gerekli tetkikler yapıldı ve Solomon'un ameliyatı Mart 2017'de yapıldı. 

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Ameliyattan çok kısa bir süre sonra 17 kilo veren genç kadın bunun mutluluğunu yaşayamadan bir dizi komplikasyon ile karşılaştı. 

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Karın duvarlarında kan pıhtılarını gidermek için ikinci bir acil ameliyat geçirmek zorunda kaldı. Nisan 2017'de ise yemek borusunda aside yol açan yara dokusu birikmesinin aqardından üçüncü kez ameliyat masasına yattı. 

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