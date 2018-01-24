Günde sadece 60 gram su ve protein aldı son hali ve hikayesi inanılmaz!

- SAĞLIK
- GÜZELLİK
- ALIŞVERİŞ
- MODA
- ASTROLOJİ
- ANNE-ÇOCUK
- YEMEK
- KADIN
- AŞK
- DEKORASYON
- YAŞAM
- GENEL
- ÇOCUK
- ERKEK
- SOKAK MODASI
- KÜLTÜR-SANAT
- VİDEO
- GALERİ
- YAZAR
ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan 19 yaşındaki şarkıcı MC Solomon fazla kilolarından kurtulmak istediğine karar verince soluğu Boston'da bir tıp merkezinde aldı.
Genç kadın için doktorlar tüp mide ameliyatı önerdi. Gerekli tetkikler yapıldı ve Solomon'un ameliyatı Mart 2017'de yapıldı.
Ameliyattan çok kısa bir süre sonra 17 kilo veren genç kadın bunun mutluluğunu yaşayamadan bir dizi komplikasyon ile karşılaştı.
Karın duvarlarında kan pıhtılarını gidermek için ikinci bir acil ameliyat geçirmek zorunda kaldı. Nisan 2017'de ise yemek borusunda aside yol açan yara dokusu birikmesinin aqardından üçüncü kez ameliyat masasına yattı.