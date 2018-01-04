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Kablo kelepçeyi kolayca çıkarmanın yolu hem de bıçaksız!

Kablo kelepçeleri kolayca çıkarmanın bir yolu var hem de kesici bir alete ihtiyaç duymadan. Tek ihtiyacınız olan ayakkabı bağcıkları.

Plastik kablo kelepçeler nasıl açılır? Umarız bu bilgiyi kullanmak zorunda kalmazsınız ancak olur da bileğinize takılan plastik bir kablolu kelepçeden kurtulmak zorunda kalırsanız bunu çok basit bir yolunu gösterelim istedik. Üstelik bunun için ne bir bıçağa ne de kesici bir alete ihtiyacınız yok. 

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Crazy Russian Hacker’ın adlı bir grup plastik kablo kelepçelerin kolayca çıkarıbildiği bir yöntemi sosyal medya hesaplarından anlattı. 

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Burada ihtiyacınız olan tek şey bağcıklı ayakkabılar.

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Öncelikle ayakkabılarınızın bağcıklarını sökün.

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