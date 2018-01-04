Kablo kelepçeyi kolayca çıkarmanın yolu hem de bıçaksız!

Plastik kablo kelepçeler nasıl açılır? Umarız bu bilgiyi kullanmak zorunda kalmazsınız ancak olur da bileğinize takılan plastik bir kablolu kelepçeden kurtulmak zorunda kalırsanız bunu çok basit bir yolunu gösterelim istedik. Üstelik bunun için ne bir bıçağa ne de kesici bir alete ihtiyacınız yok.