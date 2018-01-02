Kilolardan vajinamı bile göremiyordum diyen ünlü yıldızın son hali olay!

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İngiliz televizyon yıldızı Sophie Kasaei'nin zayıflama hikayesi Instagram hesabına koyduğu bikinili bir fotoğrafla başladı. Geçen yaz sevgilisi Joel Corry, Sophie Kasaei'nin Barselona tatilinde plajda çekilen bikinili bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
28 yaşındaki genç yıldızın fotoğrafının altına kilolarıyla dalga geçen yüzlerce mesaj geldi. Daha da kötüsü ünlü yıldıza özelden mesaj gönderenlerden biri iğrenç ve şişman göründüğünü yazdı. Dahası takipçisi ona: Git kendini öldür diye yazdı.
Sophie Kasaei bu yıkılışı tam da doğum gününde yaşadı. O günü, "Bu yorumlar çok acı vericiydi, doğum günümdü ve kimseyi görmek istemiyordum, sadece bir deliğe girmek istedim" diye anlattı.
Ancak aradan geçen zaman Sophie Kasaei için tam bir dönüşüm şansı oldu. O yorumlardan sonra kilo vermeye karar veren genç kadın artık 36 beden.