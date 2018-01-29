Süper modelin hayatı kabusa döndü sadece menopoza girmişti ama...

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Yasmin Le Bon, bir dönemin en çok ücret ödenen mankeniydi. 80'lerin sonunda ve 90'ların başında podyumlarda uzun bacaklarıyla fırtınalar estiren Yasmin Le Bon bugün 53 yaşında ve 3 çocuk annesi.
Uzun bacakları için 'sonsuz' tabiri kullanılan Yasmin Le Bon bugünlerde menopozla boğuşuyor. Ancak onun başına gelenler sıradan menopoz sıkıntısından fazla ve ciddi.
Menopoz Yasmin Le Bon'un tüm vücudunda dolgu tabakası gelişmesine neden oldu. Biriken dolgu tabaların nedeniyle Yasmen Le Bon kademe kademe hafızasını kaybediyor.
"Yaşadıklarını doktor randevusu hatta arabayı nereye park ettiğini bile hatırlamıyorsun" diye anlatan ünlü top model, ağrılar da çektiğini anlattı.