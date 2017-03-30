Para kullanmayı öğrenince fuhuşa başlayan maymunlar! İki araştırmacı, kapuçin maymunlarına para kullanmayı öğretti. Maymunlar hesap yapıp para harcarken insanı hayrete düşüren sonuçlar da ortaya çıktı.

Yale Üniversitesi’nde araştırmacı olan ekonomist Keith Chen ve psikolog Laurie Santos, kapuçin maymunlarına para kullanmayı öğretirlerse neler olabileceğini merak etti ve bir deney yapmaya karar verdi. 12 1

Kapuçin maymunlarının seçilmesinin nedeni ise dünyanın en bencil hayvanlarından biri kabul edilmesi. 12 2

Keith Chen yaptığı açıklamada ”Kapuçinler yemek ve seks odaklı bir yaşama sahip. Onlara sabahtan akşama kadar şekerleme verseniz bile yediklerini kustuktan sonra daha fazla yemek için yanınıza gelirler” diyor. 12 3