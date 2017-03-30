Chen, kapuçin maymunlarına para yerine geçen ortası delik gümüş ve yuvarlak diskler verdi. Maymunların bu diskleri bir şeyler alabilmek için kullanmayı öğrenmesi ise 7 ay sürdü.
Başarılı olan eğitimin ardından, maymunlara 12 disk verildi. Maymunlara ilk önce üzüm ve elma, daha sonra da jelibon sunuldu.
Maymunlar alışveriş yapmaya başladı. Maymunların bütçe hesaplaması, insana benzer özellikler gösterdi. Hatta jelibonu daha çok seven maymunlar daha fazla jelibon almak için üzümden kısmaya başladı.
Ardından kapuçin maymunlarına kumar oynamayı öğreten Chen, “İnsanların yaptığı gibi saçma kararlar veriyorlardı. İstatistiksel olarak kapuçinler borsacılardan farksız bir haldeydi” diyor.