search menu
keyboard_arrow_right
search
close
Chen, kapuçin maymunlarına para yerine geçen ortası delik gümüş ve yuvarlak diskler verdi. Maymunların bu diskleri bir şeyler alabilmek için kullanmayı öğrenmesi ise 7 ay sürdü.
12 5
Başarılı olan eğitimin ardından, maymunlara 12 disk verildi. Maymunlara ilk önce üzüm ve elma, daha sonra da jelibon sunuldu.
12 6
Maymunlar alışveriş yapmaya başladı. Maymunların bütçe hesaplaması, insana benzer özellikler gösterdi. Hatta jelibonu daha çok seven maymunlar daha fazla jelibon almak için üzümden kısmaya başladı.
12 7
Ardından kapuçin maymunlarına kumar oynamayı öğreten Chen, “İnsanların yaptığı gibi saçma kararlar veriyorlardı. İstatistiksel olarak kapuçinler borsacılardan farksız bir haldeydi” diyor.
12 8