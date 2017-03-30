Chen, kapuçin maymunlarına para yerine geçen ortası delik gümüş ve yuvarlak diskler verdi. Maymunların bu diskleri bir şeyler alabilmek için kullanmayı öğrenmesi ise 7 ay sürdü. 12 5

Başarılı olan eğitimin ardından, maymunlara 12 disk verildi. Maymunlara ilk önce üzüm ve elma, daha sonra da jelibon sunuldu. 12 6

Maymunlar alışveriş yapmaya başladı. Maymunların bütçe hesaplaması, insana benzer özellikler gösterdi. Hatta jelibonu daha çok seven maymunlar daha fazla jelibon almak için üzümden kısmaya başladı. 12 7