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Sadece 2 alışkanlığından vazgeçti 100 kilodan 60'a düştü

Kötü alışkanlıkların sizi 100 kiloya çıkarabileceğini biliyor musunuz? 22 yaşındaki Sara Louise Williams bunun canlı kanıtı. Genç kadının son hali ise...

Sara Louise Williams İngiltere'de yaşayan 22 yaşında bir kadın. Her zaman kendine güveni yüksek bir kadın olan Sara'nın güveni kız kardeşinin nedimesi olduğu düğün sırasında yıkılmış. 

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Kardeşinin düğünü öncesi nedimelerle gittikleri tatilin onun için iyi bir eğlence olmasını bekliyordu. Ancak küçük sarı bikinileri giyip, diğer nedimelerle birlikte fotoğraf çekilmek zorunda kalınca tatil yavaş yavaş zehir olmaya başladı. 

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Diğer kızlarla çekilen fotoğraflarda kendini hep bir yerlere gizlemek zorunda kaldığı gerçeğiyle yüzleşen Sara'nın gerginliği düğün sonrası çekilen fotoğrafla bakınca katlandı. 
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Bikini üstüne şot giydiği fotoğrafına bakınca düşündüğünden çok daha büyük göründüğünü anladı ve yıllardır evinin banyosunda durduğu halde hiç kullanmadığı tartıya çıkma kararı aldı. Tartıya çıkarken en fazla 80 kilo civarında olduğunu düşünen genç kadın tartıyı görünce şoke oldu. 

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