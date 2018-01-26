Sadece 2 alışkanlığından vazgeçti 100 kilodan 60'a düştü

Bikini üstüne şot giydiği fotoğrafına bakınca düşündüğünden çok daha büyük göründüğünü anladı ve yıllardır evinin banyosunda durduğu halde hiç kullanmadığı tartıya çıkma kararı aldı. Tartıya çıkarken en fazla 80 kilo civarında olduğunu düşünen genç kadın tartıyı görünce şoke oldu.