Sadece 2 alışkanlığından vazgeçti 100 kilodan 60'a düştü

- SAĞLIK
- GÜZELLİK
- ALIŞVERİŞ
- MODA
- ASTROLOJİ
- ANNE-ÇOCUK
- YEMEK
- KADIN
- AŞK
- DEKORASYON
- YAŞAM
- GENEL
- ÇOCUK
- ERKEK
- SOKAK MODASI
- KÜLTÜR-SANAT
- VİDEO
- GALERİ
- YAZAR
Sara Louise Williams İngiltere'de yaşayan 22 yaşında bir kadın. Her zaman kendine güveni yüksek bir kadın olan Sara'nın güveni kız kardeşinin nedimesi olduğu düğün sırasında yıkılmış.
Kardeşinin düğünü öncesi nedimelerle gittikleri tatilin onun için iyi bir eğlence olmasını bekliyordu. Ancak küçük sarı bikinileri giyip, diğer nedimelerle birlikte fotoğraf çekilmek zorunda kalınca tatil yavaş yavaş zehir olmaya başladı.
Bikini üstüne şot giydiği fotoğrafına bakınca düşündüğünden çok daha büyük göründüğünü anladı ve yıllardır evinin banyosunda durduğu halde hiç kullanmadığı tartıya çıkma kararı aldı. Tartıya çıkarken en fazla 80 kilo civarında olduğunu düşünen genç kadın tartıyı görünce şoke oldu.