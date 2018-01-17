search menu
keyboard_arrow_right
search
close

Utancından 25 yıldır bikini giymiyordu son hali Instagram'ı salladı

Sarah 13 yaşında bikini giydiğinde yaşadığı travma sonrası yıllarca mayo ve bikini giymeyi reddetti. Ancak 38 yaşında ani bir karar alıp...

Sarah Sapora 38 yaşında hayat dolu bir kadın. Hayatı boyunca kilolu bir vücuda sahipti. Tüm hayatını da bu kiloları şekillendirmişti.

18 1

Mesela 13 yaşındayken gittiği tatilde bikini giyip güneşlenmek istemişti sadece çevredekiler kilolarıyla dalga geçip onun fotoğraflarını çekmeye başlayınca Sarah bir daha bikini giymemeye yemin etti. 

18 2

Bu yeminini 25 yıl tuttu. Ta ki hayatını başkalarının fikirlerine göre yaşamaktan vazgeçene kadar. 

18 3

Üstelik hayatında onu olduğu gibi seven ve tüm yargılara karşı güçlü durmasını sağlayan bir eşi vardı. 

18 4