Yok böyle bir değişim kocasının metresiyle mesajlarını görünce...

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17 yaşındayken tanıştılar ve görüşmeye başladılar. Bir süre sonra da evlendiler. Kızları oldu. İlk görüşte aşktı. En azından Betsy Ayala böyle düşünüyordu. Birliktelikleri 2013 yılının aralık ayında sona erdi.
Eşinin cep telefonuna bakam Betsy gözlerine inanamadı. Eşinin kendisini aldattığına dair mesajları gördü. Eşi kendisini aldattığı kişiyle beraber kadının kilolarıyla dalga geçen mesajlar atmışlardı birbirlerine. İşte o an Betsy hayatını değiştirmeye karar verdi.
Çocuğunu dünyaya getirdiği sırada 119 kilo olan Betsy Ayala, eşinin kendisini aldattığı sırada fazlalıklarından kurtulmaya çalışıyordu. Eşiyle eşinin kendisini aldattığı kadın, Betsy’nin kilolarıyla dalga geçiyorlardı. Betsy, Honey’ye “Yıkıldım. Facebook mesajlaşmalarında bana ‘inek’ diyorlardı. Dünyam başıma yıkıldı” dedi.
Betsy’nin yılardır süren evliliği ve ailesi yerle bir oldu. Betsy’nin aklından çılgınca düşünceler geçti. Evini yakıp kızıyla kaçmayı bile düşündü. Daha sonra ise vazgeçti. Kendisine odaklanmaya karar verdi.