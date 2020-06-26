İlişkide güvensizlik sorunu nasıl çözülür? Kaybetme korkusundan vazgeçin!

Geçmişte yaşadıklarımız veya parnetirimizle yaşadığımız bazı olaylar güvensizlik sorunu ile karşı karşıya kalmamıza neden olabiliyor. Bir ilişkinin en büyük sorunu ve ilişkiyi bitirme raddesine getiren önemli konulardan biri de güvensizliktir. Çiftlerin birbirlerine karşı olan o özel çizgiyi aşmaları, birbirlerini kontrol altına almaya çalışmaları hatta empati duygusunu çürüten güvensizlik ile başa çıkmanın tüyolarını elmaelma.com okurları için bir derlemede bulunduk! İlişkide güvensizlik sorununu çözmek isteyenlerdenseniz bu maddelere mutlaka göz atmanız gerekiyor!

İletişim Kurun Konuşmak Keşke Demekten Daha İyi!

Partnerinizle her ne yaşadıysanız yaşayın aklınıza takılan soru işaretlerinden kurtulmak için daima konuşun ve iletişim kurun. Erkekler düz mantıktır. Ondan şüphelendiğiniz veya siz bir şey söylemeden işi çözmelerini beklemeyin! Eğer ki telefonunu ters çeviriyorsa, veya evin içerisinde bir yerlere giderken telefonunu da yanında götürmesi sizi rahatsız ediyorsa bu durumu açık bir dil ile ifade edin ve bu alışkanlığından vazgeçmesini isteyerek nedenini öğrenmeye çalışın!

Kaybetme Korkusu Daha Kötü Sonuçlara Neden Olabilir!

Bir ilişkide kaybetme korkusu yaşıyorsanız aranızda çözülmeyen bir sorun var demektir. Kaybertme korkusu sizin kontrolü elinize almak için her yolu denemeniz demek bu da sizi ilişkide diktatör birine çevirebilir. Geçmişte aldatılmış olabilirsiniz bu yüzden yeni ilişkinizde aynı şeyleri yaşamamak için kendiniz gibi davranmadan uzaklaşmanıza neden olabilir. Her şeyi akışına bırakın eğer ki biri sizi gerçekten üzdüyse veya üzüyorsa hayatınızda barındırmayın ya da anı yaşayarak herkesin aynı şeyleri yapmayacağı düşüncesiyle heraket edin!

Birbirinizin Özel Alanına Girmeyin!

İlişkide düşünüp sürekli olarak kurmak yerine aranıza bir çizgi çekin ve birbirinizin özel alanına girmeyin! Partnerinizle ayrı zaman geçirebileceğiniz vakitler olmasına izin verin. Kendi arkadaşlarınızla görüşün veya tek başınıza sevdiğiniz bir aktiviteye dahil olun. İlişkide sürekli olarak dip dibe olmak bir zaman sonra kafanızda farklı senaryoların çizilmesine zemin hazılayabilir. Bırakın kendinizi bu şekilde test edin!