İlk buluşmada en sık yapılan 4 hata

İlk randevular ilişkinin devamının gelip gelmeyeceğinin habercisidir. Yemekteki sohbetten, dönüşte verilen veda öpücüğüne kadar, iki taraf için önemli bir süreçtir. Bu ilk randevuya kusursuz bir şekilde hazırlanmak isteyen kadınlar hangi elbiseyi giyeceklerini düşünmekten randevu sırasında erkeklerin gerçek düşüncelerini ve beklentilerini bazen ihmal edebilirler. İşte erkekleri etkilemenizi sağlayacak ipuçları...

KABA DAVRANMAYIN: Restoranda servis yapan garson, yemeğinizi ısrarla az pişmiş getiriyorsa veya siparişlerinizi yanlış getiriyorsa, yanınızdaki erkeğe duyduğunuz saygıdan dolayı bu durumu görmezden gelmelisiniz. Normal şartlar altında herkesin sinirlenmesine sebep olabilecek bu tutum karşısında sakin olun ve olgun bir tavır sergileyin.

HAYATINIZ HAKKINDA ŞİKAYET ETMEKTEN VAZGEÇİN: Herkes gibi sizin de hayatınızda ters giden bazı olaylar olabilir. Ancak bu gerçekliği, ilk randevunuzda bir kenara bırakmanızda fayda var. "Sürekli çalışıyorum, çok yoğunum" veya "Ben erkeklerle çok sık çıkmam" gibi cümleler onların gözünde, "Ben karamsar ve sıkıcı biriyim. Hayatım çok kötü gidiyor ve hayatımı düzeltmek için umudumu sana bağladım" şeklinde algılanacaktır.

TEŞEKKÜR ETMEYİ UNUTMAYIN: İlk randevuda sizi yemeğe davet eden erkeğe sebebi ne olursa olsun teşekkür etmeyi unutmamalısınız. Hesabı ödemeyi ya da paylaşmayı teklif etmek bile tam anlamıyla bir teşekkür sayılmaz. En doğrusu hesaba katkıda bulunmayı teklif etmeniz ve o sizi kibarlıkla geri çevirdiğinde, teşekkür etmeniz olacaktır.

CİNSELLİK HAKKINDA KONUŞURSANIZ... İlk randevunuzda "Birkaç ayı geçirmeden erkek arkadaşımla cinselliği yaşamam" gibi bir açıklama yapmanız, belki sizin açınızdan prensiplerinizden ödün vermediğinizi gösterir ama bu, büyük bir ilişki hatasıdır. Çünkü erkekler bunu samimiyetten çok onlara yapılmış bir suçlama olarak algılarlar. Kendinizi doğru ifade etmek adına aceleci olmayın. Bu tarz konuları onun açmasını bekleyin ve o sırada tüm özgüveninizle prensiplerinizden bahsedin.