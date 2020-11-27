Öpüşürken gözler neden kapanır odağı arttırıyor!

Çiftler arasında cinselliğe hazırlayan ya da cinsel arzuyu ateşleyen durumlardan biri de öpüşmedir. Öpüşürken gözlerin istemsizce kapanması bir çok çiftin merak konusu haline geliyor. Peki öpüşürken gözlerimizi neden kapatıyoruz? Öpüşme anında gözlerin kapanması ne anlama geliyor? İşte cevabı...

Bir çok kişi tarafından merak konusu haline gelen öpüşürken gözlerin kapanması hakkında uzmanlar bir araştırma yaptı. İşte bir çok kişinin öpüşürken gözlerini neden kapattığının cevabı...

Odaklanmayı ortaya koyuyor!

University of Londan’da yapılan bir araştırmada, beynin o ana odaklanmak istemene bağlı olarak gözlerin kapatıldığını ortaya koyuyor. Çiftlerin dudaklardan gelen uyarılarla insan beyninde görsel uyarıları düzgün bir şekilde algılayamadığını belirtti.

Açık gözler odaklanmayı zorlaştırıyor!

Yapılan bir diğer araştırma ise dokunma duyusu ve görsel uyarılarla ilgili. Royal Holloway Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre, dokunma duyumuzun aktif ve yoğun bir şekilde çalışması, aynı anda alınan görsel uyarılara bağlı olarak değişebiliyor.

Yani öpüşme anında gözlerinizi açık tutarsanız ve öpüşmeye değil, karşıdaki yüze odaklanırsanız dokunma duyunuzun beyne gönderdiği uyarılara olan tepkiniz önemli ölçüde azalacaktır. Bu da öpüşme anından daha az zevk almanıza neden olacaktır.