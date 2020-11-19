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Cildi parlatan bal maskesi nasıl yapılır sonuca inanamayacaksınız!

Cildinizi hem parlatacak hem de doyasıya nemlendirecek şahane bir cilt maskesi tarifiyle karşınızdayız. Yoksa siz hala bal maskesini denemediniz mi?

Cildi parlatan bal maskesi nasıl yapılır sonuca inanamayacaksınız!
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Cildinizin parlak, yumuşak ve sağlıklı görünmesini istemez misiniz? Evde hazırlayacağınız bal maskesi ile daha canlı bir cilde sahip olabilirsiniz.  Antibakteriyel özelliği ile cildinize adeta ilaç gibi gelerek, onaracak olan bal maskesi ile sonuca siz bile inamayacaksınız. İşte bal maskesi malzemeleri ve hazırlanışı! 

BAL MASKESİ TARİFİ

MALZEMELER

1 tatlı kaşığı bal
1 çay kaşığı yoğurt
1 fincan süt

NASIL YAPILIR?

Bal, yoğurt ve bir fincan sütü iyice çırpın. Yüzünüze sürün ve 15 dakika bekletin. Ilık su ile durulayın. Ardından cildinize nemlendirici uygulayın. Haftada 1 kere uygulayarak cildinizi nemlendirebilir ve bu sayede yumuşacık olmasını sağlayabilirsiniz.

 
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