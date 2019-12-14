E vitaminli maske tarifleri neler ışıl ışıl bir cilt için...

Cilt için oldukça gerekli olan E vitamini ile hazırlayacağınız maskelerle cildinize eski ışıltısını geri kazandırmak istemez misiniz? Sadece birkaç malzemenin bir araya gelmesiyle adeta ortaya şahane bir görüntü çıkarabileceksiniz. Tek dikkat etmeniz gereken şey bu maskeleri düzenli olarak uygulamak olmalıdır. Suda çözülebilen vitaminler grubunda yer alan E vitamini ile hazırlanan bu maskelerin sonuçlarına hayran kalacaksınız.

Muz ve E Vitamini Maskesi

Cilt lekeleri olanlar için harika bir öneri olacak bir maske. Özellikle cilt üzerinde oluşan lekeler ve izlerin tedavisi için öneriliyor. Cildinizin yenilenmesini istiyorsanız bu maskeyi deneyebilirsiniz.

Malzemeler

1 muz, Bir kaşık E Vitamini yağı ama kapsülleri çıkarılmış olacak.

Nasıl Yapılır?

Bir muzu mikserde ezin ve pürüzsüz bir karışım elde edin. Şimdi de E Vitamini kapsüllerinden elde ettiğiniz bir kaşık E Vitamini yağını karışıma ekleyin. 20 dakika kadar yüzünüzde bekletmeniz yeterli oalcaktır. Hepsi bu kadar!

Yoğurt ve E vitamini maskesi

Cilt için yatıştırıcı bir özelliğe sahip olan yoğurt bal ile birleştiğinde adeta cilt için mucizeler yaratıyor. Çok kuvvetli bir nemlendirici olmasının yanı sıra ciltteki gözeneklerin açılmasına da yardımcı olan bu maske sayesinde cildiniz daha sağlıklı ve ışıl ışıl görünecek.

Malzemeler

1 tatlı kaşığı yoğurt, 1 çay kaşığı bal, 1 E Vitamini kapsülü

Nasıl Yapılır?

İlk önce 1 tatlı kaşığı yoğurdu ve 1 tatlı kaşığı yumurtayı bir kap içerisinde karıştırmamız gerekiyor. E vitaminini de içerisine ekleyin, hepsi bu kadar! 20 dakika bekletmeniz yeterli olacak.