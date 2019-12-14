search menu
search
close

E vitaminli maske tarifleri neler ışıl ışıl bir cilt için...

E vitamini ile yapacağınız maske tarifleri sayesine cildiniz eski ışıltısını geri kazanacak ve sağlıklı bir görünüme kavuşacak!

E vitaminli maske tarifleri neler ışıl ışıl bir cilt için...
-A A+

Cilt için oldukça gerekli olan E vitamini ile hazırlayacağınız maskelerle cildinize eski ışıltısını geri kazandırmak istemez misiniz? Sadece birkaç malzemenin bir araya gelmesiyle adeta ortaya şahane bir görüntü çıkarabileceksiniz. Tek dikkat etmeniz gereken şey bu maskeleri düzenli olarak uygulamak olmalıdır. Suda çözülebilen vitaminler grubunda yer alan E vitamini ile hazırlanan bu maskelerin sonuçlarına hayran kalacaksınız.

Muz ve E Vitamini Maskesi

Cilt lekeleri olanlar için harika bir öneri olacak bir maske. Özellikle cilt üzerinde oluşan lekeler ve izlerin tedavisi için öneriliyor. Cildinizin yenilenmesini istiyorsanız bu maskeyi deneyebilirsiniz. 

Malzemeler

1 muz, Bir kaşık E Vitamini yağı ama kapsülleri çıkarılmış olacak.

Nasıl Yapılır?

Bir muzu mikserde ezin ve pürüzsüz bir karışım elde edin. Şimdi de E Vitamini kapsüllerinden elde ettiğiniz bir kaşık E Vitamini yağını karışıma ekleyin. 20 dakika kadar yüzünüzde bekletmeniz yeterli oalcaktır. Hepsi bu kadar! 

Yoğurt ve E vitamini maskesi 

Cilt için yatıştırıcı bir özelliğe sahip olan yoğurt bal ile birleştiğinde adeta cilt için mucizeler yaratıyor. Çok kuvvetli bir nemlendirici olmasının yanı sıra ciltteki gözeneklerin açılmasına da yardımcı olan bu maske sayesinde cildiniz daha sağlıklı ve ışıl ışıl görünecek. 

Malzemeler

1 tatlı kaşığı yoğurt, 1 çay kaşığı bal, 1 E Vitamini kapsülü

Nasıl Yapılır?

İlk önce 1 tatlı kaşığı yoğurdu ve 1 tatlı kaşığı yumurtayı bir kap içerisinde karıştırmamız gerekiyor. E vitaminini de içerisine ekleyin, hepsi bu kadar! 20 dakika bekletmeniz yeterli olacak. 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Evde kendi allığınızı hazırlamaya ne dersiniz? Evde kendi allığınızı hazırlamaya ne dersiniz?
Makyaj
Nejat İşler'den bomba itiraf: Ölseydin ne diyeceklerdi senin için? Nejat İşler'den bomba itiraf: Ölseydin ne diyeceklerdi senin için?
Magazin
En Güncel Galeriler
Barbie bebeğe benzemek için yüzlerce ameliyat oldu! Son hali inanılmaz
Barbie bebeğe benzemek için yüzlerce ameliyat oldu! Son hali inanılmaz
Muhteşem Yüzyıl'ın Şeker Ağa'sını görenler tanıyamadı!
Muhteşem Yüzyıl'ın Şeker Ağa'sını görenler tanıyamadı!
Tek hedefi Barbie bebeğe benzemekti! Son halini görenler şoka giriyor!
Tek hedefi Barbie bebeğe benzemekti! Son halini görenler şoka giriyor!
Dünyanın en büyük vajinası için ameliyat oldu! Az kalsın ölüyordu!
Dünyanın en büyük vajinası için ameliyat oldu! Az kalsın ölüyordu!
Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan şaşırtan değişim!
Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan şaşırtan değişim!
Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik mesleğiyle şoke etti!
Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik mesleğiyle şoke etti!
Önceki Haberler
Çağatay ve sevgilisi uzun zaman sonra bakın nerede görüntülendi!
Çağatay ve sevgilisi uzun zaman sonra bakın nerede görüntülendi!
Akciğeri tertemiz yapan mucize bitki!
Akciğeri tertemiz yapan mucize bitki!
Ünlü fenomenden olay küvet pozu! Takipçileri mest oldu!
Ünlü fenomenden olay küvet pozu! Takipçileri mest oldu!
Cinselliğin bu etkisine inanamayacaksınız!
Cinselliğin bu etkisine inanamayacaksınız!
Sürekli ayrılıp barışıyorsanız dikkat!
Sürekli ayrılıp barışıyorsanız dikkat!
İşte erkeklerin minyon kadınlardan hoşlanmasının sebebi!
İşte erkeklerin minyon kadınlardan hoşlanmasının sebebi!
Bu meyve hastalıkların ilacı!
Bu meyve hastalıkların ilacı!
Tatlı isteğinize acil çözüm: 3 malzemeli kek tarifi
Tatlı isteğinize acil çözüm: 3 malzemeli kek tarifi
Yorumlar