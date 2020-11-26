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Gözenek sıkılaştıran maske nasıl yapılır işte birbirinden etkili 2 tarif!

Genişlemiş gözenekler kişiyi oldukça rahatsız eden bir durumdur. Gözeneklerinizi sıkılaştıracak birbirinden etkili 2 maske tarifini sizler için paylaşıyoruz.

Gözenek sıkılaştıran maske nasıl yapılır işte birbirinden etkili 2 tarif!
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Genişlemiş gözeneklerin, makyajın yeteri kadar iyi temizlenememesi, hava kirliliği ve yaşa bağlı olmak üzere bir çok sebebi vardır. Kişiyi mutsuz eden bu görüntü eğer önlem alınmazsa ilerleyen zamanlarda sivilce ve siyah nokta gibi daha vahim sonuçlara dönüşebilmektedir. Elmaelma.com olarak sizlere evde pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz 2 etkili maske tarifi hazırladık. Düzenli olarak uyguladığınız taktirde gözeneklerinizin sıkılaştığını fark edeceksiniz. İşte gözenek sıkılaştıran 2 maske tarifi.

YUMURTA BEYAZI VE LİMON MASKESİ

Gözenekleri sıkılaştırmak için en etkili maskelerden biridir yumurta beyazı ve limon maskesi. Eğer cildiniz hasas bir yapıya sahipse ozaman limon cildinizi tahriş edebilir. Bu nedenle küçük bir bölgede denemeniz gerekebilir. Eğer kızarıklık ya da kaşıntı olmazsa maskeyi tüm yüzünüze uygulayabilirsiniz. 

NASIL YAPILIR?

* Yumurta beyazı ve yarım limon suyunu çırpın.
* Önceden temizlediğiniz cildinize bir fırça yardımı ile maskeyi uygulayın. Göz çevresi ve dudak kenarlarınıza sürmekten kaçının.
* Maskenizin kurumasını ve bekleyin ve ardından ılık su ile durulayın.

KARBONAT, ELMA SİRKESİ VE LİMON SUYU

Gözeneklerinizin boyutlarını küçültmek ve temizliğini sağlamak için bu peelingi uygulayabilirsiniz.

NASIL YAPILIR?

* 1 tatlı kaşığı karbonatın içerisine bir yemek kaşığı elma sirkesi ve bir çay kaşığı limon suyu ekleyin.
* Elde ettiğiniz karışımla nazikçe cildinizi ovun.
* Kuruduğunda cildinizi ılık su ile yıkayın.
* Eğer hassas ve kuru bir cilde sahipseniz 1 çay kaşığı kadar zeytinyağı ilave edin ve böylelikle cildinizin tahriş olmasını engelleyebilirsiniz.

 

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