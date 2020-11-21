Işıltılı bir cilt için badem sütü maskesi nasıl yapılır asla pişman olmayacaksınız!

Cildinizin ışıl ışıl görünmesini istemez misiniz? Evde birkaç malzemeyle hazırlayacağınız şahane bir maske tarifimiz var. Düzenli olarak uygulandığı taktirde cildi canlandıran ve derinlemesine temizleyen bu maske cildinizin aynı zamanda ışıl ışıl görünmesini de sağlayacak. Peki badem sütü maskesi nasıl yapılır? Gelin birlikte öğrenelim.

Işıltılı bir cilt için: Badem sütü maskesi

Malzemeler:

1 fincan öğütülmüş kahve çekirdeği

½ fincan şekersiz kakao tozu

1 bardak şekersiz badem sütü

1 yemek kaşığı limon suyu (kuru cildiniz varsa, zeytinyağı veya badem yağı ile değiştirin)

1 yemek kaşığı bal (fazladan yağlı veya akne eğilimli ciltler için, bal yerine ek limon suyu kullanın)

Yapılışı:

Kahveyi derin bir kasede kakao tozu ile karıştırın. Sütü ekleyin ve bir macun oluşana kadar karıştırın. Daha kıvamlı koyu bir macun için daha az süt kullanabilirsiniz. Ardından limon suyu ve balı ekleyin. Karıştırın ve yüzünüze uygulayın. 20 dakika kadar kurumasını bekleyin ve durulayın.