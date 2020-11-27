search menu
search
close

Japonların cilt bakım sırları pirinç suyu ile yüzünüzü yıkarsanız...

Japon kadınların cilt bakım sırları nelerdir? Japon kadınlarının dillere destan cilt güzelliklerinin sırrını merak ediyor musunuz? İşte yapmanız gerekenler!

Japonların cilt bakım sırları pirinç suyu ile yüzünüzü yıkarsanız...
-A A+

Japon kadınların dillere destan cilt güzelliklerinin sırlarını merak ediyor musunuz? Bu denli pürüzsüz ve ışıl ışıl bir cilde sahip olmalarının doğal etkenlerinin neler olduğunu sizler için araştırdık. Genetik faktörler elbetteki çok önemlidir. Fakat uyguladıkları doğal güzellik faktörleri de yadsınamaz. Peki Japon kadınların cilt bakım sırları nelerdir? İşte Japon kadınlarının dillere destan cilt güzelliklerinin 3 sırrı! 

PİRİNÇ SUYU YÖNTEMİ:

Malzemeler: 1 su bardağı su, bir avuç pirinç

Yapılışı: 1 su bardağı suyun içine bir avuç pirinç atın ve bu şekilde en az 20 dakika bekletin. Ardından suyu süzüp pirinçleri ayırın ve elde ettiğiniz suyu tonik olarak kullanmaya başlayın. Bu uygulamayı haftada 1 ya da 2 defa yapabilirsiniz. Düzenli uyguladığınızda cildinizin yumuşacık olduğunu fakr edeceksiniz. 

PİRİNÇ UNU MASKESİ YÖNTEMİ: 

Malzemeler: 3 yemek kaşığı pirinç unu, bir miktar süt, bir miktar bal (isteğe bağlı)

Yapılışı: Bir karıştırma kabına pirinç ununu aktarın. Ardından üzerine azar azar süt ekleyerek macun kıvamına gelmesini sağlayın. Eğer cildiniz kuruysa bu aşamada karışıma mir tatlı kaşığı kadar da bal ilave edebilirsiniz. Cildinizde 20 ile 30 dakika kadar bekletin, ardından ılık suyla yıkayın. Hepsi bu kadar! 

PİRİNÇ UNU PEELİNG'İ MASKESİ YÖNTEMİ: 

Malzemeler: 1 yemek kaşığı pirinç unu, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 çay kaşığı taze sıkılmış limon suyu

Yapılışı: Tüm malzemeleri bir karıştırma kabında güzelce karıştırın. 

Kullanımı: Cildinizi temizledikten sonra uygulamak istediğiniz bölgeye parmaklarınızla hafifçe ovarak sürün. Bu uygulamayı 15 günde 1 vücudunuza uygulayabilirsiniz. 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Survivor Damla Can, gönlünü yakışıklı oyuncuya kaptırdı! Survivor Damla Can, gönlünü yakışıklı oyuncuya kaptırdı!
Magazin
Fenomen Duygu Özaslan'ın paylaşımına tepki yağdı! Fenomen Duygu Özaslan'ın paylaşımına tepki yağdı!
Magazin
En Güncel Galeriler
Ali Baba ve Kırk Haramilerin mağarası bakın neredeymiş!
Ali Baba ve Kırk Haramilerin mağarası bakın neredeymiş!
Merve'nin dekoltesi olay oldu! İç çamaşırsız pozu Insagram'ı yıktı!
Merve'nin dekoltesi olay oldu! İç çamaşırsız pozu Insagram'ı yıktı!
Sevenlerine kötü haber!
Sevenlerine kötü haber!
Alemin Kralı Oben'den cesur pozlar! İç çamaşırıyla dışarıda poz verdi!
Alemin Kralı Oben'den cesur pozlar! İç çamaşırıyla dışarıda poz verdi!
Yonca Evcimik'in yeni şarkısı sözleriyle olay oldu! Tepki yağdı!
Yonca Evcimik'in yeni şarkısı sözleriyle olay oldu! Tepki yağdı!
Bahar'ın son pozuna takipçilerinden yorum yağdı: Kaşın nerde!
Bahar'ın son pozuna takipçilerinden yorum yağdı: Kaşın nerde!
Önceki Haberler
Saç problemlerinin şifası burada saklı!
Saç problemlerinin şifası burada saklı!
Canlı yayında romantik anlar! Gürdal'ın aylardır beklediği gerçek oldu
Canlı yayında romantik anlar! Gürdal'ın aylardır beklediği gerçek oldu
İshali anında bitiren mucize bitki!
İshali anında bitiren mucize bitki!
Vücuttaki fazla ödemi atmak için...
Vücuttaki fazla ödemi atmak için...
'Bu acıyı bilsem yaptırmazdım' diyen ünlü isim son haliyle korkuttu!
'Bu acıyı bilsem yaptırmazdım' diyen ünlü isim son haliyle korkuttu!
Gribe en iyi gelen 6 mucize!
Gribe en iyi gelen 6 mucize!
Vajinal mantar bakın neden oluyormuş!
Vajinal mantar bakın neden oluyormuş!
Yüzdeki delik ve çukurlardan kurtulma yöntemleri!
Yüzdeki delik ve çukurlardan kurtulma yöntemleri!
Yorumlar