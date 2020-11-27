Japonların cilt bakım sırları pirinç suyu ile yüzünüzü yıkarsanız...

Japon kadınların dillere destan cilt güzelliklerinin sırlarını merak ediyor musunuz? Bu denli pürüzsüz ve ışıl ışıl bir cilde sahip olmalarının doğal etkenlerinin neler olduğunu sizler için araştırdık. Genetik faktörler elbetteki çok önemlidir. Fakat uyguladıkları doğal güzellik faktörleri de yadsınamaz. Peki Japon kadınların cilt bakım sırları nelerdir? İşte Japon kadınlarının dillere destan cilt güzelliklerinin 3 sırrı!

PİRİNÇ SUYU YÖNTEMİ:

Malzemeler: 1 su bardağı su, bir avuç pirinç

Yapılışı: 1 su bardağı suyun içine bir avuç pirinç atın ve bu şekilde en az 20 dakika bekletin. Ardından suyu süzüp pirinçleri ayırın ve elde ettiğiniz suyu tonik olarak kullanmaya başlayın. Bu uygulamayı haftada 1 ya da 2 defa yapabilirsiniz. Düzenli uyguladığınızda cildinizin yumuşacık olduğunu fakr edeceksiniz.

PİRİNÇ UNU MASKESİ YÖNTEMİ:

Malzemeler: 3 yemek kaşığı pirinç unu, bir miktar süt, bir miktar bal (isteğe bağlı)

Yapılışı: Bir karıştırma kabına pirinç ununu aktarın. Ardından üzerine azar azar süt ekleyerek macun kıvamına gelmesini sağlayın. Eğer cildiniz kuruysa bu aşamada karışıma mir tatlı kaşığı kadar da bal ilave edebilirsiniz. Cildinizde 20 ile 30 dakika kadar bekletin, ardından ılık suyla yıkayın. Hepsi bu kadar!

PİRİNÇ UNU PEELİNG'İ MASKESİ YÖNTEMİ:

Malzemeler: 1 yemek kaşığı pirinç unu, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 çay kaşığı taze sıkılmış limon suyu

Yapılışı: Tüm malzemeleri bir karıştırma kabında güzelce karıştırın.

Kullanımı: Cildinizi temizledikten sonra uygulamak istediğiniz bölgeye parmaklarınızla hafifçe ovarak sürün. Bu uygulamayı 15 günde 1 vücudunuza uygulayabilirsiniz.