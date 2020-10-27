search menu
search
close

Karbonat maskesi nasıl yapılır cildin ışıl ışıl görünmesini sağlıyor!

Mutfağınızda her daim bulunan karbonatın ciltteki ölü deriyi soyup, cildin ışıl ışıl görünmesini sağladığını biliyor muydunuz?

Karbonat maskesi nasıl yapılır cildin ışıl ışıl görünmesini sağlıyor!
-A A+

Mutfaklarda her daim bulundurduğmuz karbonatın temizlikten tutun da güzelliğe kadar pek çok konuda fayda sağladığını biliyor muydunuz? Karbonat, Ph seviyesini dengeler ve ışıl ışıl görünmesini sağlayan etkilere sahiptir. Peki karbonat maskesi nasıl yapılır?İşte hazırlanışı! 

HASSAS VE KURU CİLTLER İÇİN KARBONAT MASKESİ

MALZEMELER

– 2 çorba kaşığı yoğurt
– 8-10 damla limon suyu
– 1,5 tatlı kaşığı karbonat
– 3 çay kaşığı zeytinyağı

NASIL HAZIRLANIR?

Malzemelerin her birini uygun bir kabın içerisinde karıştırın ve dairesel hareketlerle cildinize uygulayın. Maskeyi cildinizde 20-30 dakika bekletin ve cildinizi durulayın.

CİLT LEKELERİ VE SİVİLCELER İÇİN KARBONAT MASKESİ

MALZEMELER

– 1 tatlı kaşığı yaş maya
– 1 tatlı kaşığı karbonat
– 10 damla limon suyu

NASIL HAZIRLANIR?

Aynı şekilde tüm malzemeleri homojen bir kıvam alıncaya kadar karıştırın ve cildinize uygulayın 20-30 dakika bekletin ve durulayın.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Bu hastalık mevsim geçişlerinde artıyor! Aman dikkat! Bu hastalık mevsim geçişlerinde artıyor! Aman dikkat!
Sağlık
Gülüş tasarımı ile özgüveniniz yerine gelecek! Gülüş tasarımı ile özgüveniniz yerine gelecek!
Estetik
En Güncel Galeriler
Kadir Doğulu aldatıldı magazin duayeni bombayı patlattı!
Kadir Doğulu aldatıldı magazin duayeni bombayı patlattı!
Yayını terketmişti! Estetiksiz hali yine gündem oldu!
Yayını terketmişti! Estetiksiz hali yine gündem oldu!
Meğer Ahu Tuğba Adnan Oktar'ın yıllar önceki...
Meğer Ahu Tuğba Adnan Oktar'ın yıllar önceki...
18 yaşındaki modele sahte ajans şoku! Kamera karşısında soyundurdular!
18 yaşındaki modele sahte ajans şoku! Kamera karşısında soyundurdular!
Babası Instagram'ını kapattırmıştı! Roza Sabah bomba gibi geri döndü!
Babası Instagram'ını kapattırmıştı! Roza Sabah bomba gibi geri döndü!
Fahriye oğlu Karan ile pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü!
Fahriye oğlu Karan ile pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü!
Önceki Haberler
"Türkiye'nin en salak kızı bile söyleyebiliyor" deyip bakın naptı!
"Türkiye'nin en salak kızı bile söyleyebiliyor" deyip bakın naptı!
Hangi gebelikler perinatoloji uzmanı ile yürütebilmeli?
Hangi gebelikler perinatoloji uzmanı ile yürütebilmeli?
20 yaşında canına kıymıştı! İntihar nedeni yürekleri sızlattı!
20 yaşında canına kıymıştı! İntihar nedeni yürekleri sızlattı!
Büyük aşk bitti mi? Ünlü komedyen açık açık yanıt verdi!
Büyük aşk bitti mi? Ünlü komedyen açık açık yanıt verdi!
Leziz mi leziz: Kavanozda hızlı kahvaltı
Leziz mi leziz: Kavanozda hızlı kahvaltı
5 adımla seks hayatınızı canlandırın!
5 adımla seks hayatınızı canlandırın!
Şeyma arkadaşı Şevval'i savunurken öyle bir hata yaptı ki...
Şeyma arkadaşı Şevval'i savunurken öyle bir hata yaptı ki...
Sıcak su içmek zayıflatır mı?
Sıcak su içmek zayıflatır mı?
Yorumlar