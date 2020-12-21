Kuru ciltler için peeling maskesi nasıl yapılır hem pratik hem ekonomik!

Belli zaman aralıklarıyla cildimizdeki ölü derinin atılması ve cildin canlandırılması gerekmektedir. Elmaelma.com olarak kuru ciltlere özel peeling tariflerini sizler için hazırladık. Oldukça kolay ve pratik bir şekilde hazırlayacağınız bu tarifler sonunda cildinizdeki değişime siz bile inanamayacaksınız. İşte yapmanız gerekenler!

İrmik ve süt maskesi

1 yemek kaşığı irmik ve 1 yemek kaşığı süt bu maske için yeterli malzemeler. İrmikle sütü karıştırın. Karışımın cıvık olmamasına, koyu bir kıvam almasına özen gösterin. Yüzünüze yumuşak hareketlerle masaj yaparak yedirin. On dakika bekledikten sonra ılık suyla yüzünüzü yıkayın.

Mısır unu ve yoğurt maskesi

Malzemeler:

1 yemek kaşığı mısır unu, 1 yemek kaşığı yoğurt

HAZIRLANIŞI:

Mısır unu ile yoğurdu iyice karıştırın. Dairesel hareketlerle yüzünüze masaj yaparak yedirin. On dakika sonra ılık suyla yıkayın.