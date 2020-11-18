Kuru maya maskesi ne işe yarar ciltteki lekeleri yok ediyor!

Kuru maya maskesi nasıl yapılır? Kuru maya maskesinin faydaları neler? Özellikle cilt lekelerinden muzdarip olanlar buraya! Evde hazırlayacağınız yaş maya ile bu sorununuzdan kısa sürede kurtulabileceksiniz. Sadece mutfaklarda değil aynı zaman da güzellik alanında da yararlanılan mayanın muhteşem etkisine çok şaşıracaksınız.

KURU MAYA MASKESİ

Malzemeler:

1 paket kuru maya

1 yemek kaşığı ılık su

2 yemek kaşığı limon

Hazırlanışı:

1 paket kuru mayayı, 1 yemek kaşığı ılık su ile karıştırın ve erimesini bekleyin. Maya eriyip kabarmaya başlayınca içine limon suyunu ekleyin ve güzelce karıştırın.Karışımı bir fırça ya da parmaklarınız yardımı ile temiz cildinize sürün. Göz ve dudak çevrenize uygulamamaya dikkat edin. 15 dakika bekledikten sonra yüzünüzü ılık su ile yıkayın.Bu maskeyi 10 günde bir uygulayabilirsiniz. Maskeyi uygulamadan önce mayaya herhangi bir alerjiniz olmadığından da emin olun.