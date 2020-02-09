Leke giderici doğal maske tarifleri neler cildiniz ışıldayacak!

Cilt lekelerinizden ne yaparsanız yapın bir türlü kurtulamıyor musunuz? Domates ve limon maskesini hala denememiş olmalısınız! Çeşitli nedenlerden ve mevsim geçişlerinden kaynaklı lekelerden kurtulmak sağlıklı ve sıkılaşmış bir cilt için hayal kurmak yerine harekete geçin! Üstelik hem ekonomik hem pratik! İhtiyacınız olan tek şey domates ve bir adet limon! Gelin bu şahane maskenin nasıl yapıldığına hep birlikte bakalım.

DOMATES VE LİMONUN MUCİZESİNİ KEŞFETİN!

İhtiyacınız olan tek şey yarım domates ve yarım limon! Yarım domatesinizi püre haline gelinceye kadar ezin daha sonra üzerine yarım limonunuzu sıkıp karıştırın. Daha sonra elde ettiğiniz tüm karışımı cildinize uygulayın. Cildinize uygulamış olduğunuz maskeyi yaklaşık olarak 10-15 dakika kadar bekletin daha sonra soğuk su ile durulayığ kağıt havlu ile cildinizi kurulayın. Ancak unutmamalısınız ki maskeyi cildinizden çıkardıktan sonra mutlaka cilt tipinize uygun nemlendirici masaj yaparak uygulayın. İşte sağlıklı cilde ulaşmak bu kadar kolay!