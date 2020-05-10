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Muz ile yapılan cilt maskeleri neler daha sağlıklı bir cilt için...

Pürüzsüz bir cilt için, içerisinde A, B, C, potasyum vitaminleri bulunan muz ile yapabileceğiniz birbirinden etkili maske tariflerini sizler için hazırladık.

Muz ile yapılan cilt maskeleri neler daha sağlıklı bir cilt için...
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Sağlık açısından oldukça faydalı olan muz beden sağlığının yanında cilt sağlığı içinde oldukça faydalıdır! İçerisinde bol miktarda vitamin barındıran muz, cildinizi besleyerek daha sağlıklı bir görünüm kazanmasına yol açacaktır. Elmaelma.com olarak sizlere hem cildi besleyen muz maskesi tarifini hem de kuru ciltlerin uygulayabileceği muz maskesi tarfini hazırladık. Düzenli olarak uyguladığınız taktirde siz de kendinizdeki değişimi fark edebileceksiniz. 

KURU CİLTLER İÇİN MUZ MASKESİ

- 1 adet olgun muz, 1 çay kaşığı bal, 2 yemek kaşığı yoğurt

Hazırlanışı:

Muzun 4/1ini kullanın, diğer malzemeleri çatalla ezin. Bu maskeyi yüzünüzde yaklaşık 15-20 dakika bekletin. Ardından ılık suyla yıkayın. Cildinizdeki değişimi hemen fark edeceksiniz. 

CİLDİ BESLEYEN MUZ MASKESİ

1 tatlı kaşığı kaymak, 1 adet muz

Hazırlanışı:

Muz ve kaymağı krema kıvamına gelene kadar karıştırın. Hazırladığınız maskeyi cildinize sürdükten sonra 15 dakika bekletip, ılık suyla durulayın. Hepsi bu kadar! 

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