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Sarımsaklı cilt maskesi nasıl yapılır yüzünüzün aydınlık görünmesini sağlayacak!

Sarımsaklı cilt maskesi ne işe yarar? Sarımsaklı cilt maskesi nasıl yapılır? Cildinizin aydınlanmasına yardımcı olacak bu maske tarifini mutlaka denemelisiniz.

Sarımsaklı cilt maskesi nasıl yapılır yüzünüzün aydınlık görünmesini sağlayacak!
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Sarımsaklı cilt maskesi ne işe yarar? Sarımsaklı cilt maskesi tarifi nasıl? Antibakteriyel özelliğinden dolayı akne ve siyah noktaları yok eden ve gözenekleri sıkılaştıran bu mucizevi maske ile cildiniz olduğundan daha parlak ve aydınlık gözükecek. Peki sarımsaklı cilt maskesi nasıl yapılır? İşte her evde bulunan malzemelerle hazırlayacağınız maskenin tarifi. 

SARIMSAKLI CİLT MASKESİ TARİFİ

Malzemeler;

3 diş sarımsak
3 yemek kaşığı bal
2 yemek kaşığı kil
2-3 damla gül suyu

Yapılışı;

Sarımsakları havanın içinde ezin ve ayrı bir kaba alın. İçerisine bal, kil ve gül suyunu ilave edin. Hepsini karıştırarak kremsi bir maske elde edin.
Cildinize ince bir tabaka halinde uygulayın. 15-20 dakika beklettikten sonra cildinizi soğuk suyla yıkayın. İşlemin ardından cildinizi nemlendirin. Etkili sonuçlar için haftada 2-3 kez tekrar edebilirsiniz.

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