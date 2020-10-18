Siyah noktalar nasıl geçer buhar banyosu yapın!

En sık yaşanan cilt sorunlarından biri de hiç kuşkusuz yüzde oluşan siyah noktalardır. En az sivilceler kadar kişiyi rahatsız eden bu cilt sorunuyla siz de pekala kolaylıkla baş edebilirsiniz. Pek çok farklı sebeplerden dolayı oluşan siyah noktaları geçirmenin doğal yöntemlerini sizler için araştırdık. Peki siyah noktalar nasıl geçer? Siyah noktaları geçiren doğal yöntemler nelerdir? diyorsanız gelin içeriğimize beraber bakalım. İşte basit karışımlarla siyah noktaları geçirebileceğiniz maske tarifleri!

BAL MASKESİ:

Bal oldukça besleyici bir besindir. Aynı zamanda antioksidan özelliği taşıyan bal çok iyi bir nemlendirci olarakta kullanılmaktadır. Bir tatlı kaşığı kadar bal alıp yüzünüze sürün ve yaklaşık 15 boyunca bekleyin. Kuruduktan sonra yüzünüzü kağıt havlu ile ıslatarak silin. Düzenli olarak uygulamanız dahilinde siyah noktalarınızın geçtiğini fark edeceksiniz.

YULAF UNU MASKESİ

Bir yemek kaşığı kadar yulaf ununun içine yaklaşık yarım fincan (unu kıvama getirmeye yetecek) kadar su ilave edip pişirin. Un kıvama geldikten sonra ılımasını bekleyip siyah noktaların olduğu yere uygulayın ve kurumasını bekleyin. Kuruduktan sonra yüzünüzü güzelce yıkayın. Siyah noktalarınızın temizlendiğini göreceksiniz.

BUHAR BANYOSU:

Siyah noktaların oluşmasının asıl nedeni cildin yüzeyinin kirle dolu olmasıdır. Cildinizi ne adar temizlerseniz temizleyin, muhakak içerisinde kir birikiyor. Bu kirleri ancak buhar banyosu yaparak çıkarabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, bir tencerenin içine bir miktar su koyup ısıtmak ve yüzünüzü buhara tutmak olacaktır. uhar cildinize nufuz ettikçe yumuşayacak ve gözeneklerin esnek olmasını sağlayacaktır.

LİMON SUYU VE YOĞURT MASKESİ

Bir limonun suyunu çıkararak, bir kâse yoğurtla karıştırın. Sonra oluşan bu karışımı iyice yüzünüze yayın. Yüzünüzde 15 dakika kadar bekleyen maskeyi suyla yıkayarak çıkartın. Böylece cildinizdeki sivilceler kururken aynı zamanda siyah noktaların oluşmasına neden olan yağ tabakası da gözeneklerden dışarı atılır. Sadece burada dikkat etmeniz gereken bir nokta bulunuyor. O da limona alerjinizin olup olmadığıdır. Bazı kişilerin limona alerjisi vardır. Bu nedenle yüzün küçük bir bölümünde denemeniz yerinde bir karar olacaktır.



