search menu
search
close

Siyah noktalar nasıl geçer buhar banyosu yapın!

Siyah noktalar nasıl geçer? Siyah noktaları geçiren doğal yöntemler neler? Bu soruların cevabı için haberimizi inceleyebilirsiniz.

Siyah noktalar nasıl geçer buhar banyosu yapın!
-A A+

En sık yaşanan cilt sorunlarından biri de hiç kuşkusuz yüzde oluşan siyah noktalardır. En az sivilceler kadar kişiyi rahatsız eden bu cilt sorunuyla siz de pekala kolaylıkla baş edebilirsiniz. Pek çok farklı sebeplerden dolayı oluşan siyah noktaları geçirmenin doğal yöntemlerini sizler için araştırdık. Peki siyah noktalar nasıl geçer? Siyah noktaları geçiren doğal yöntemler nelerdir? diyorsanız gelin içeriğimize beraber bakalım. İşte basit karışımlarla siyah noktaları geçirebileceğiniz maske tarifleri! 

BAL MASKESİ:

Bal oldukça besleyici bir besindir. Aynı zamanda antioksidan özelliği taşıyan bal çok iyi bir nemlendirci olarakta kullanılmaktadır. Bir tatlı kaşığı kadar bal alıp yüzünüze sürün ve yaklaşık 15 boyunca bekleyin. Kuruduktan sonra yüzünüzü kağıt havlu ile ıslatarak silin. Düzenli olarak uygulamanız dahilinde siyah noktalarınızın geçtiğini fark edeceksiniz. 

YULAF UNU MASKESİ 

Bir yemek kaşığı kadar yulaf ununun içine yaklaşık yarım fincan (unu kıvama getirmeye yetecek) kadar su ilave edip pişirin. Un kıvama geldikten sonra ılımasını bekleyip siyah noktaların olduğu yere uygulayın ve kurumasını bekleyin. Kuruduktan sonra yüzünüzü güzelce yıkayın. Siyah noktalarınızın temizlendiğini göreceksiniz. 

BUHAR BANYOSU: 

Siyah noktaların oluşmasının asıl nedeni cildin yüzeyinin kirle dolu olmasıdır. Cildinizi ne adar temizlerseniz temizleyin, muhakak içerisinde kir birikiyor. Bu kirleri ancak buhar banyosu yaparak çıkarabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, bir tencerenin içine bir miktar su koyup ısıtmak ve yüzünüzü buhara tutmak olacaktır. uhar cildinize nufuz ettikçe yumuşayacak ve gözeneklerin esnek olmasını sağlayacaktır. 

LİMON SUYU VE YOĞURT MASKESİ 

Bir limonun suyunu çıkararak, bir kâse yoğurtla karıştırın. Sonra oluşan bu karışımı iyice yüzünüze yayın. Yüzünüzde 15 dakika kadar bekleyen maskeyi suyla yıkayarak çıkartın. Böylece cildinizdeki sivilceler kururken aynı zamanda siyah noktaların oluşmasına neden olan yağ tabakası da gözeneklerden dışarı atılır. Sadece burada dikkat etmeniz gereken bir nokta bulunuyor. O da limona alerjinizin olup olmadığıdır. Bazı kişilerin limona alerjisi vardır. Bu nedenle yüzün küçük bir bölümünde denemeniz yerinde bir karar olacaktır. 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Emine Ün'den yarım milyonluk anlaşma! Emine Ün'den yarım milyonluk anlaşma!
Magazin
İşte mükemmeliyetçi olduğunuzu gösteren 5 işaret! İşte mükemmeliyetçi olduğunuzu gösteren 5 işaret!
Psikoloji
En Güncel Galeriler
Bella Hadid iç çamaşırsız haliyle olay oldu!
Bella Hadid iç çamaşırsız haliyle olay oldu!
Ünlü sunucu Serap Paköz'ün makyajsız hali herkesi şoke etti!
Ünlü sunucu Serap Paköz'ün makyajsız hali herkesi şoke etti!
TikTok sayesinde paraya para demiyorlar! İşte o fenomenler!
TikTok sayesinde paraya para demiyorlar! İşte o fenomenler!
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si bakın şimdilerde ne yapıyor!
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si bakın şimdilerde ne yapıyor!
MasterChef Esra, Instagram'da bambaşka biri! Her paylaşımı ayrı olay!
MasterChef Esra, Instagram'da bambaşka biri! Her paylaşımı ayrı olay!
'Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel evleniyor!
'Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel evleniyor!
Önceki Haberler
Öykü Serter cüretkar pozlarıyla sosyal medyayı salladı!
Öykü Serter cüretkar pozlarıyla sosyal medyayı salladı!
Kolay hazırlanan kahvaltı: Yoğurtlu krep!
Kolay hazırlanan kahvaltı: Yoğurtlu krep!
Eşini aldattığını itiraf eden Cem Özer'den romantik paylaşım!
Eşini aldattığını itiraf eden Cem Özer'den romantik paylaşım!
Damla Ersubaşı ile boşanan Mustafa Can Keser koronavirüse yakalandı!
Damla Ersubaşı ile boşanan Mustafa Can Keser koronavirüse yakalandı!
Aldatma haberleri sonrası Onur Ünlü'den Hazar Ergüçlü paylaşımı!
Aldatma haberleri sonrası Onur Ünlü'den Hazar Ergüçlü paylaşımı!
Evliliğe ilk adımı attılar! İşte nişan fotoğrafları!
Evliliğe ilk adımı attılar! İşte nişan fotoğrafları!
Rize usulü mıhlamaya kahvaltılarda yer verin!
Rize usulü mıhlamaya kahvaltılarda yer verin!
Damak çatlatan tat: İrmik helvası
Damak çatlatan tat: İrmik helvası
Yorumlar