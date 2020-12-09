Soğuk havalarda cildi korumanın yolları neler PRP'nin tam zamanı!

Vücudun doğal mantosu derinin özellikle mevsim değişikliklerinde korunmaya ihtiyacı var. Derinin özellikle sonbahar ve kış aylarında soğuk havanın etkisiyle daha kuru, kaşıntılı ve egzamaya eğilimli hale geldiğini belirten Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, soğuk havalar ve cilt sağlığı ilişkisi hakkında bilgi verdi.

Pamuklu giysiler giyin

Sonbahar ve kış aylarında alerjik, hassas, kuru deriye sahip kişilerin yün, sentetik kıyafetlerden uzak durması önemli. Pamuklu giysiler giymeli ve giysileri yıkadığımız deterjan ve yumuşatıcılara dikkat etmeliyiz. Bu deri yapısına sahip kişilerin, hassas ciltlere uygun çamaşır deterjanları veya sabun tozlarıyla giysilerini yıkaması gerekir. Bu aylarda rüzgârın ve güneşin etkisiyle cildimiz kızarmaya, kırışmaya ve lekelenmeye eğilimlidir. Yağlı, akne eğilimli ciltler için su bazlı, sivilce ve yağlanma yapmayan güneş koruyucular idealdir.



Güneş koruyu kremler kullanın

Lekelenmeye eğilimli, beyaz tenli kişiler için ise leke ve çil oluşmasını engelleyen güneş koruyucular, kuru ciltler için de güneşten korurken bir taraftan cilde nem veren güneş koruyucu kremler yararlı olacaktır. Yağlı ciltlerin su bazlı, kuru ciltlerin yağ bazlı nemlendiricileri kullanması gerekir.Ara verilen lazer, peeling gibi işlemlere sonbaharda yeniden başlanabilir Ayrıca yaz döneminde ara verilen lazer, dermapen, peeling gibi işlemlere ekim ayından itibaren tekrar başlanabilir. Bu işlemlerin 20’li yaşlardan itibaren herkese yapılabilir; sadece emziren anneler, gebeler ve bazı kronik hastalığı olanlarda (kalp, kanser, böbrek yetmezliği, yüksek tansiyon gibi) yapılmamalı. Bu işlemler, derin kırışıklıklar ve lekeler oluşmadan yapıldığında hem koruyucu hem de tedavi edici açıdan daha etkili olacaktır.



Hassas ciltler

Yazın güneş ve sıcağın etkisiyle çok çabuk kızaran, yanan, çillenen özellikle daha beyaz tenli kişilerde sonbaharla birlikte şikayetler azalacaktır. Ancak hassas ciltler güneşten etkilendiği gibi soğuk havadan da diğer deri tiplerine göre daha çok etkilenir. Bu nedenle güneş koruyuculara devam edilerek sıcak buharlı ortamlardan ve sıcak duşlardan korunup, uygun nemlendiricilerle derimiz için gerekli bakımı yapmalıyız.



Kuru ciltler

Sonbahar ve kış aylarında alınan uzun, sıcak duşlar derimizin en üst tabakasındaki doğal koruyucu elementleri azaltarak kuruma ve çatlamayı kolaylaştırır. Bu nedenle özellikle kuru ciltlerin çok sıcak sudan korunarak, kısa duşlar alıp sonrasında losyon yerine krem ya da yağdan zengin balsam kıvamında nemlendiriciler kullanılması daha doğrudur.



Yağlı ciltler

Yaz aylarında artan terleme ve yağlanma sonbaharın gelmesiyle birlikte azalacaktır. Ancak yine de yağlı cilde sahip olanların her mevsim yağdan arındırıcı bir temizleyici jel/köpük ile rutin cilt temizliğini yapmaları ardından uygun su bazlı nemlendiricilerle ciltlerini nemlendirmeleri gerekir.



Soğuk havalara özel 5 öneri!

Yaz boyunca maruz kalınan güneş, tuzlu ve klorlu suyun etkisiyle kuruyan cildinizi cilt yapınıza uygun nemlendiricilerle nemlendirin.



Uzun, sıcak duşlardan ve kurutucu duş jellerinden uzak durun. Ilık su ile kısa duşlar alın ve zeytinyağlı doğal sabunlar ya da nemlendirici özelliği olan temizleyiciler kullanın.



Bol su tüketin. Günde en az 2 litre su içmek cildimizin kaybettiği nemi kazanmasına yardımcı olur. Yaz aylarında ara verilen cilt bakımlarınızı ihmal etmeyin.



Deri elastikiyetinde azalma ve oluşan renk değişiklikleri için mezoterapi, PRP ve altın iğne gibi kozmetik işlemlerin tam zamanı.



Güneş, havuz ve deniz suyuna bağlı saçlarınızda oluşan kurumalar, incelmeler için uygun saç bakım yağlarını kullanın.



KAYNAK:PEMBENAR