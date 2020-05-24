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Yüz temizliğinde yapılan yanlışlar neler çok sık yıkıyorsanız...

Aslında gayet basit bir eylem olan yüz yıkama konusunda dikkat etmemiz bazı şeyler olduğunu biliyor muydunuz? İşte sizler için hazırladığımız öneriler...

Yüz temizliğinde yapılan yanlışlar neler çok sık yıkıyorsanız...
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Yüz yıkama eylemini her gün gerçekleştirirken bunu ne kadar doğru bir şekilde yaptığınızı hiç düşündünüz mü? Yüz yıkarken yaptığınız bazı hatalar cildinizde tahrişe neden olabilir. En basitinden suyun sıcaklığı, yıkama sıklığı gibi birçok durumun cildimize etkileri var. Peki yüz temizlemede doğru adımlar ne olmalı? İşte sizler için hazırladığımız öneriler…

Yüzü Gereğinden Fazla Yıkamak

Yüzümü sık sık yıkamalıyım ki temiz kalsın, böylece siyah nokta ve sivilce derdi yaşamam diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Üstelik cildiniz kuru değil tam tersine yağlı bir cilt ise birçok kez yıkama isteği duyuyor olabilirsiniz. Ancak yüzü gün içerisinde gereğinden fazla yıkamak sahip olduğu nem dengesini kaybetmesine neden olabiliyor. Yüzümüzü sabah kalktığımızda ve gün içerisinde biriken kirlerden arındırmak için akşamları olmak üzere iki kez yıkamamız aslında gayet yeterli.

İdeal Olan Ilık Su

Yüz temizliğinde sıcak su kullanmak cildin tahriş olmasına neden oluyor. Soğuk su ise kirlerden tamamen arındırma konusunda iyi değil. Çoğu görüşe göre doğru olan sıcakta değil soğukta. Ilık su kullanmak en doğru seçenek olarak görülüyor.

Makyajı Islak Mendil İle Çıkarmayın

Makyajınızı pratik bir yolla çıkarmak istediğinizde ıslak mendillere başvuruyorsanız cildinize kötülük yapıyorsunuz. Islak mendillerin temizleyici özelliğini makyaj çıkarmada kullanmak ne yazık ki işe yaramıyor. Aksine kirleri ve makyaj kalıntılarının cildinize yayılmasına neden oluyor. Aynı zamanda içindeki maddeler cilde zarar veriyor.
 
Sıralamaya Dikkat Edin

Makyajı çıkarmaya göz makyajınızdan başlayın. Islak mendil kullanmamanız gerektiğini bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Makyaj temizleme suyu ya da göz için özel satılan makyaj temizleme losyonunu makyaj temizleme diskine dökerek hafifçe göz makyajınızı çıkarın. Makyaj temizliğinin ardından yüzünüzü nemlendirmeyi unutmayın.

 

 

 

 

 

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