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Zeytinyağı yüze sürülür mü kuru ciltler için birebir!

Zeytinyağı yüze sürülür mü? Zeytinyağının faydaları neler? İnsan sağlığı için oldukça yararlı olan zeytinyağını yüze sürmenin faydalarına inanamaycaksınız!

Zeytinyağı yüze sürülür mü kuru ciltler için birebir!
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İnsan sağlığına pek çok faydası bulunan zeytinyağının cilt içinde birçok faydası bulunduğunu biliyor muydunuz? Evet yalnış duymadınız! Zeytinyağının cilde de pek çok faydası bulunuyor. İster direkt olarak yüzünüze uygulayın isterseniz de bir güzellik malzemesinin içerisinde kullanın. Özellikle kuru ciltler için muhteşem bir etki gösteren zeytinyağının cilde olan faydalarının neler olduğunu öğrenmek istiyorsanız içeriğimize bir göz atabilirsiniz. İşte zeytinyağını yüze sürmenin faydaları! 

KURU CİLTLER İÇİN DOĞAL BİR NEMLENDİRİCİ 

Zeytinyağının cilde olan en bilinen faydası doğal bir nemlendirci olmasıdır. Özellikle kuru ciltler için tam bir vazgeçilmez olan zeytinyağını yüzünüze sürerken tek yapmanız gereken elinize bir miktar alıp, ellerinizi ovuşturarak ısınmasını sağlamak ve ardından yüzünüze uygulamak. Hepsi bu kadar! Eğer cildiniz çok yağlı değilse bunu sabah akşam uygulayabilirsiniz. 

CİLT PROBLEMLERİNİ GİDERİYOR 

Zeytinyağı, ciltte meydana gelen cilt problemlerine iyi gelmektedir. Kızarıklık, döküntü,tahriş vb. Yüzünüzün herhangi bir bölümünde bu tarz bir cilt soruncuyla karşılaştıysanız tek yapmanız gereken bal ve zeytinyağını eşit miktarda karıştırıp bölgeye uygulamaktır. Yüznüze sürdüğünüz bu karışımı 10 dakika kadar yüzünüzde bekletmeniz yeterli olacaktır. Ardından yıkayabilirsiniz. 

YAŞLILIK BELİRTİLERİNİ GECİKTİRİYOR 

Zeytinyağı, zengin E vitamini içeriği ile serbest radikallerle savaşır, yaşlılık belirtilerini geciktirir. 

SİVİLCELERİNİZİN YOK OLMASINI SAĞLAYACAK 

Zeytinyağının aynı zamanda anti inflamatuar gibi bir özelliği de bulunmaktadır. Bu özelliği sayesinde sivilce oluşumuna da engel olmaktadır. Yüzünüzde sivilce problemi varsa zeytinyağı,limon ve baldan yararlanabilirsiniz. Hepsinden eşgit miktarda karıştırıp yüzünüze uygulayın ve 30 dakika bekleyip bol suyla yıkayın. Haftada 1 kere bu maskeyi uygulayabilirsiniz. 

 

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