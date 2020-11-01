Libidoyu arttırmanın yolları neler romantizme önem verin!

Seks hayatınız monotonlaşmaya mı başladı? Libidonuz artık eskisi kadar yüksek değil mi? İşte seks hayatınızı canlandıracak, libidonuzu arttıracak 4 etkili yöntemi sizler için araştırdık.

Düzenli seksin sırrı sebzede!

Sağlıklı beslenmek cinsellik içinde oldukça önemli bir gerekçe! Sağlıklı beslenmek cinsel yaşamınızı da etkiliyor. Kan akışını hızlandırmaya yardımcı olan bitkilere hayatınızda yer açabilirsiniz.

Özgüven cinselliği etkiliyor

Duruşunuzla partnerinize karşı özgüveninizi hissettirin. Özgüven ne kadar yüksek olursa libido o kadar artar. İşte bu noktada her aynaya bakışınızda kendinizden emin bakışlar atarak cinsellikte de mükemmel olacağınızın garantisini ilk olarak kendinize verin.

Romantizmi es geçmeyin

İlişkinin temelini oturtmak ve sağlıklı bir cinselliğin en önemli noktası romantizmdir. Partnerinizle cinsel yaşantınızı düzenli hale getirmek için romantizmden yardım alabilirsiniz.