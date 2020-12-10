Çocuklardaki kabızlık sorunu tedavi edilmezse ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor!

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mevlit Korkmaz, çocukların yüzde 30’unda görülen kabızlık tedavisinin ertelenmesinin, makatta yara ve kanama, hatta büyüme gelişiminde duraksama gibi komplikasyonlara neden olabileceğini söyledi. İşte detaylar...

Ciddi hastalık habericisi olabilir

Her çocuğa göre kaka yapma alışkanlığı farklılık gösterebiliyor. Ancak normal gibi görünen farklılıklar bazen büyük bir rahatsızlığın habercisi olabiliyor.Normal gibi görülen ve zamanla düzelir düşüncesiyle tedavisi ertelenen kabızlık, erken tedavi edilmemesi durumunda makatta yara ve kanama, kaka tutma, kaka kaçırma, hatta büyüme gelişmede duraksama gibi komplikasyonlara neden olabiliyor.



Çok farklı sebelerden dolayı olabiliyor

Kabızlık sorununun farklı nedenleri olabilir. Küçük çocuklarda, yeterince anne sütü alamama ve mama ile beslenme, ek gıdaya başlama, anüs çevresi pişik ve abse gelişmesi, geçirilen enfeksiyonlar, büyük çocuklarda oyuna dalıp kaka tutma, okulda veya kreşte kakasını yapamama, kuru ve lifsiz gıda tüketimi kabızlık nedenleri arasında yer alabilir.

Bu belirtilere dikkat!

Ebeveynlerin çocukların tuvalete çıkma sıklığına dikkat etmesi gerekmektedir. Çocuğun haftada 3 ya da daha az kaka yapması, tuvalet eğitimi sonrası haftada en az bir defa kaka kaçırması, ağrılı ya da sert kaka yapması, kakayı tutması, büyük çaplı kaka yapması gibi şikayetler kabızlık belirtisi olabilir.

Zamanında etkili bir tedavi yapılmaması problemin katlanarak büyümesine yol açarken; neden olduğu komplikasyonlar tedaviyi hem uzun hem de çok zor hale getirebilir. Tedavi sonrası her kabız hastası normal kaka yapma ritmine ulaşamayabilir. Çünkü kabızlığa neden olabilecek ve tedavisi gerçekten çok zor olan pek çok hastalık vardır.



Genetik faktör kabızlıkta etkili

Genetik faktör kabızlıkta etkilidir. Özellikle anne-babada da kabızlık varsa çocuklar da bu sıkıntıyı çekebilmektedir. Bu hastaların bir kısmı büyüdükçe pelvik kaslar ve karın içi basıncını iyi kullanarak kaka yapmayı daha düzenli hale getirebilir. Ancak bunların iyi takip edilerek, tanı ve tedavi konusunda gerçekten her şeyin yapıldığından emin olmak gerekir.





KAYNAK:PEMBENAR