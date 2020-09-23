Banyo dekoru nasıl olmalı birbirinden güzel fikirler!

Banyosunu yeniden tasarlamak isteyenler buraya! Evin diğer alanları gibi banyo dekorasyonuna da önem verenler fakat ne yapsam da değiştirsem diye düşüneneler doğru yerdesiniz! Banyonuza modern bir dokunuş yapacak birbirinden güzel dekorasyon fikirlerini sizler için araştırdık. Peki banyo dekoru nasıl yapılır? Banyo dekorasyonu nasıl olmalıdır? İşte banyo dekorasyonu için çeşitli tüyolar...

DUVAR RESİMLERİNDEN YARARLANIN

Banyo dekorasyonunuzu yenilerken duvar resimlerinden yardım alabilirsiniz. Resmi kendiniz yapabilir veyahutta bu iş için başkasını tutabilirsiniz. El yapımı duvar resmileri banyonuza farklı bir hava katacak ve değişik bir atmosfer yaratmanızı sağlayacaktır.

DEKORATİF CAM TERCİH EDEBİLİRSİNİZ

Banyonuza sofistike bir ortam katmak istiyorsanız cam panellerden yardım olabilirsiniz. Cam hem ortamın daha şık bir görünüm kazanmasını sağlayacak hem de aydınlık yerlerin daha da aydınlık görünmesini sağlayacaktır.

BANYONUZDA AYNALARA YER AÇIN

Evin diğer bölümlerinde olduğu gibi banyoda da aynalar önem taşıyor. İster küçük olsun isterse de büyük banyonuzda ayna kullanmaya mutlaka özen gösterin. Aynalar bulunduğu ortamın daha geniş görünmesini sağayacak ve ortama şık bir görünüm kazandıracaktır. Bu yüzden yansıtmak istediğiniz stile uyacak şekilde kare, dikdörtgen veya oval aynaları tercih edebilirsiniz.

DOKULU DUVARLARLA BANYONUZA DİNAMİK BİR YAPI KAZANDIRIN

Banyonuza dinamik bir yapı kazandırmak için fayanslardan yardım alabilirsiniz. Yalnız sadece fayans seçeceklere küçük bir uyarımız var. Eğer banyonuz küçük bir alana sahipse fayanslardan yararlanmamanız daha yerinde bir karar olacaktır. Çünkü bu görünüm banyoda yoğun ve dar bir izlenime neden olacaktır.