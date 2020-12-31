search menu
search
close

Çocuk odası nasıl dekore edilmeli güneş alan bir ortam olmalı!

Çocuğunuzun odasını dekore ederken göz önünde bulundurmanız gereken bazı maddeler var. Güneş alan bir ortam ve ders çalışmaya teşfik etmeli.

Çocuk odası nasıl dekore edilmeli güneş alan bir ortam olmalı!
-A A+

Çocuğunuzun odasını dekore ederken bazı noktaları göz önünde bulundurmalı ve dekore ettiğiniz odanın çocuğunuzun gelişimine katkıda sağlamasına dikkat etmelisiniz. Gelişim çağında olan bir çocuğun odasını dekore ederken 4 maddeyi göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Mesela çocuğunuzun odası ne kadar güneş alıyor? İşte dikkat etmeniz gereken o maddeler... 

ÇOCUĞUN ODASI NASIL OLMALI?

Çocuğunuzun geceleri ve gündüzleri rahat uyuyabileceği ve rahat davranabileceği bir oda yaratmalısınız. Özellikle gelişim çağında olan bir çocuğun odasını dekore ederken en önemli özelliklerden biri de güneş alıp almamasıdır. Çocuğunuzun odasına eşya seçerken sadece renklerin uyumuna göre değil antibakteriyel özellikte olan halıları tercih ederek kolay alev almayan, leke tutmayan halılar tercih edin. Çocuğunuzun odasını dekore ederken hayal dünyasın geliştirmeye yardımcı olacak dekoratif eşyaları seçmeyi ihmal etmeyin. 

ÇOCUĞUN PSİKOLOJİK GELİŞİMİNE DESTEK BOYAMA VE RENKLER

Çocuğunuzun psikolojik gelişimine oldukça etki eden konulardan biri de renklerdir. Çocuğunuz için tercih edeceğiniz renkleri seçerken karmaşık renklerden uzak durun. Toplum arasında yaygın olarak yapılan hatalardan biri olan kız çocuğu pembe erkek çocuğu mavi olan renkleri uygulamaktan vazgeçin. Çocuğunuzun sevdiği renklere ağırlık vererek pastel veya açık renklere ağırlık verebilirsiniz. 

ÇOCUĞUNU YATAĞI NASIL OLMALI?

Çocuğunuz için yatak seçerken sert yataklardan uzak durun. Sert yataklar çocuğunuzun kas gelişimini büyük oranda etkilemektedir. Çok yumuşak girdili çıktılı yataklar ise çocuğunuzu rahatsız eder. İşte bu yüzden yatak seçerken orta sertlikte olmasına ve ne olursa olsun kenarlarında ufak korumalığının olmasına özen gösterin. 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Koku duyunuzu geliştirecek 5 basit yöntem! Koku duyunuzu geliştirecek 5 basit yöntem!
Sağlık
Ünlü model, "Dudağımı köpek ısırdı" dedi ama kimseyi inandıramadı! Ünlü model, "Dudağımı köpek ısırdı" dedi ama kimseyi inandıramadı!
Magazin
En Güncel Galeriler
Kadir Doğulu aldatıldı magazin duayeni bombayı patlattı!
Kadir Doğulu aldatıldı magazin duayeni bombayı patlattı!
Ünlülerden Aylin Sözer paylaşımları! Aylin Sözer vahşice öldürülmüştü!
Ünlülerden Aylin Sözer paylaşımları! Aylin Sözer vahşice öldürülmüştü!
Aileye yeni bir üye katılıyor! Gül Sunal eşine haberi böyle verdi!
Aileye yeni bir üye katılıyor! Gül Sunal eşine haberi böyle verdi!
Siyah iç çamaşırıyla kar üzerinde poz verdi! Beğeni yağdı!
Siyah iç çamaşırıyla kar üzerinde poz verdi! Beğeni yağdı!
Onu hiç böyle görmediniz! Mayosuyla olan pozu sosyal medyayı salladı!
Onu hiç böyle görmediniz! Mayosuyla olan pozu sosyal medyayı salladı!
Linet, İbo Show'dan sonra imaj değiştirdi! Bambaşka birine dönüştü!
Linet, İbo Show'dan sonra imaj değiştirdi! Bambaşka birine dönüştü!
Önceki Haberler
Demir eksikliğiniz varsa bu besinleri tüketin!
Demir eksikliğiniz varsa bu besinleri tüketin!
Ünlü model Demi Rose'un cesur pozları yürek hoplattı!
Ünlü model Demi Rose'un cesur pozları yürek hoplattı!
Kahvaltıda mükemmel lezzet: Peynirli macır böreği
Kahvaltıda mükemmel lezzet: Peynirli macır böreği
Yılbaşı makyajı önerileri! Makyajınızla büyüleyin!
Yılbaşı makyajı önerileri! Makyajınızla büyüleyin!
Demir eksikliğini gidermenin en kolay yöntemi burada!
Demir eksikliğini gidermenin en kolay yöntemi burada!
Yumuşacık ellere kavuşmanızı sağlayacak tarif!
Yumuşacık ellere kavuşmanızı sağlayacak tarif!
Libidoyu düşüren 7 ilginç neden!
Libidoyu düşüren 7 ilginç neden!
İletişiminizi güçlendirmek için 8 ipucu!
İletişiminizi güçlendirmek için 8 ipucu!
Yorumlar