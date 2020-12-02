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Küçük evlerde çalışma odası nasıl dekore edilir?

Küçük evlerin ortak problemi 'Nasıl olacak?' düşüncesidir. Halbuki plan ve düzen çerçevesinde küçük bir alanda dünyaları sığdırabilirsiniz.

Küçük evlerde çalışma odası nasıl dekore edilir?
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Küçük evlerde kişiyi düşündüren düşüncelerden  biride 'Neyi nereye koyacağım' düşüncesidir. Ancak plan ve tarzınızı göz önünde bulundurarak küçük bir evde harikalar yaratmak mümkündür. Ancak çalışma alanları genellikle evin farklı bir odasına yapılsada bu durum ne yazık ki küçük evlerde mümkün olmamaktadır. 

Günümüz teknolojisinin yaygınlaşmasıyla ''home office'' kavramı hayatımıza girdi. Böylelikle evde bulunduğunuz zamanlarda evinizin bir köşesine çalışma alanı nasıl oluşturabilirsiniz hep beraber bakalım...

İŞTE EN ETKİLİ DEKORASYON FİKİRLERİ 

İlk olarak yapmanız gereken ilk şey evinizin her köşesini keşfetmek olmalıdır. Belki evinizde dikkat etmediğiniz bir köşede ufak bir boşluk veya iki sütun arası boşluk bulabilirsiniz. 

Küçük bir evde çalışma alanı oluşturmak için salonunuzun bir köşesine ince küçük bir masa ekleyerek çalışma alanınızı kişiselleştirebilirsiniz. Çalışma alanınızdaki duvara duvar kağıtları veya çerçeveler ekleyerek tasarlayabilirsiniz. 

Çalışma alanınızda eğerki daha marjinal bir ortam yaratmak isterseniz çalışma alanı oluşturduğunuz köşeye kara tahta boyası uygulayabilirsiniz. Böylelikle çalışırken notlarınızı tebeşirle duvara not alabilirsiniz. Böylelikle bu kurgu evinize farklı bir hava katmış olacaktır.

Eğerki çalışma alanızı evin öteki odalarıyla paylaşıyorsanız o odanın işlevini aynı zamanda kısıtlamamalısınız. Bunu gömme dolap veya kitaplık ile yapabilirsiniz. Çalışmanız bittiğinde böylelikle çalışma alanınızı gizleyebilirsiniz.

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