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Bağışıklık sistemini güçlendiren diyet nedir hastalık riskini azaltın!

Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek hastalıklara karşı koruyucu olabilir. Peki bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için neler yapabiliriz?

Bağışıklık sistemini güçlendiren diyet nedir hastalık riskini azaltın!
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Bağışıklık sistemimiz ne kadar güçlü olursa hastalıklara yakalanma riskimiz de o kadar azalır. Özellikle pandeminin hız kesmediği bugünlerde corona virüsünden korunmada güçlü bir bağışıklığın önemi büyük. 

İç Hastalıkları uzmanı Dr. Faik Akvardar ani ısı değişiklikleri ve kış şartlarında, olası hastalıklara karşı bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Bağışıklık sistemini (immun sistem), vücudu zararlı mikroplar ve hastalıklardan koruyan bir savunma mekanizması olarak tanımlayan Akvardar, bağışıklık sisteminin çevrede bulunan ve vücuda potansiyel olarak zarar verebilecek bakteri, mantar, parazit ve virüs gibi birçok organizmaya karşı korumakla yükümlü olduğunu belirtti. Akvardar, vücudun bu organizmalara karşı direncine "bağışıklık" adı verildiğini ifade ederek, "Bağışıklık sisteminin ana özelliği, yabancı istilacıları yok ederken, vücudun sağlıklı dokularının zarar görmesini de engelleyebilmesidir" dedi.

Bilinçsiz yapılan diyetler ya da düzensiz beslenme de bağışıklık sistemini olumsuz etkileyen nedenler arasında bulunuyor. Bulimia ve obezite rahatsızlığı olanlarda bağışıklık sistemi zayıftır. Bu nedenle diyetin mutlaka
beslenme ve diyet uzmanı kontrolünde yapılması gerekiyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİREN ÖRNEK DİYET LİSTESİ

Kahvaltı: 1 bardak yağsız süt,
4 kaşık müsli,
1 orta boy portakal veya 1 adet nar
Ara: 1 avuç kuru üzüm,
2 tane ceviz içi veya 8 tane badem,
Öğle: 3 köfte kadar ızgara et- tavuk veya balık- (Izgara, haşlama veya
fırında),
Nane-tere-marul-maydanoz ve havuçtan oluşan salata (1 tatlı kaşığı
zeytinyağı bol limon ile),
2 dilim tam buğday ekmeği
Ara: 1 meyveli yoğurt,
1 tatlı kaşığı keten tohumu
Akşam: 8 yemek kaşığı zeytinyağlı brokoli
Semizotu salatası
1 dilim tam tahıllı ekmek
1 orta boy kivi
Ara: 1 fincan yeşil çay 1 fincan ıhlamur
1 dilim ananas ve 6-7 adet çilek.

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