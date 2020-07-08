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Kaş ortası çizgiler nasıl giderilir? Yaşınızı daha genç göstermek için...

Mimiklere bağlı olarak veya kaşları çatmaya bağlı olarak kaş arasında oluşan çizgilerden kurtulmak için bu yöntemler oldukta kurtarıcı!

Kaş ortası çizgiler nasıl giderilir? Yaşınızı daha genç göstermek için...
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Kaşları istemsiz yere çatma sonucu mimik kullanımına bağlı olarak kaş arasında zamanla derinleşen çizgiler görünümü olduğundan daha yaşlı gösteriyor. Zamanlar birçoğumuzun baş belası haline gelen kaş çatma sonucu oluşan çizgilerden kurtulmanın yolu bakımdan geçiyor! Kaş arası zamanla belirginleşen çizgiler sizinde canınızı sıkmaya başladıysa Uzman Dr. Jale Şenyurt konu verdiği önemli bilgilere göz atarak kaş arası kırışıklıklardan kurtulabilirsiniz!

Kaş arasında özellikle kaş çatmaya bağlı mimik hareketlerinin sık sık tekrarlanmasıyla, kasların sertleşmesi ve zamanla belirginleşen dinamik kırışıklar meydana gelir. Kaş çatma çok sık kullanılan mimik hareketidir.

Zamanla bölgedeki kasların aşırı güçlenmesi, iki kaş arasındaki ciltte oluşan derin çizgilenmelerin kalıcı şekilde ortaya çıkmasını sağlar ve normal bakış pozisyonu zamanla kaybolur. Kaşların arasındaki derin çizgi, kişiye kızgın ve sert bir ifade verir. Bu durumda bu bölgeye kaş arası botoks uygulaması iyi sonuç verir. Botoksun yeterli olmadığı daha derin çizgilerde cilt altına dolgu maddesi verilir. Bu tedavi sıklıkla botoksla beraber kullanılır. Botoksla kaşları çatma hareketi yumuşatılır. Botoksun yeterli olmadığı noktalarda daha düzgün ve hoş bir görüntü oluşturabilmek dolgu ile mümkün olmaktadır. Her iki tedavinin kombine kullanılması daha iyi ve uzun sureli sonuçlar verir.

Kaş Arası Kırışıklıklara Veda Edin!

Kaş ortası çizgilerine dolgu uygulaması ince iğne vasıtasıyla cilt içine hyalüronik asit enjeksiyonu işlemidir. İşlem sırasında ağrıyı minimuma indirmek için, uygulama yapılacak bölgeye uyuşturucu kremler sürülür. İşlemde kullanılacak dolgu miktarı ise probleme göre değişiklik gösterir. Dolgu, uygulamadan hemen sonra etkisini gösterir, kırışıklık ve derin çizgi düzelir. Kalıcılığı kişiden kişiye değişmekle beraber etkisi ortalama 6-8 ay arası devam eder.

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