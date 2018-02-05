136 kiloluk kızının son halini gören anne gözyaşlarına boğuldu

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Hiç ideal kilonuzun üstüne çıkıp aylarca fazlalıklarınızı veremediğiniz oldu mu? Kilo almak çok kolay olsa da vermek maalesef bir o kadar zor. Önemli olan aç kalmadan kilo vermek. Aç kalarak kilo verenler, verdikleri kilonun çok daha fazlasını alıyorlar. Kadınların belki de en büyük sorunu hamilelik sonrası fazlalıkları vermek. Hamilelikte alınan kiloları vermek göze çok zor görünür.
Kristina iki çocuk annesi bir kadın. Hamileliği sırada hızlı ve fazla kilo aldı. İkizlerine hamileyken her hafta 5 kilo almaya başladı. Kristina’nın annesi kızının daha iyi hissetmesi için onun adına gizlice Rachael Ray Show’a başvurdu.
Ergenliğinde de fazlalıkları olan Kristina sıkı bir diyetle o yaşlarda fazlalıklarını vermeyi başardı. Ancak hamile olduğunu öğrendikten sonra uzun süre vermeye uğraşacağı kiloları kolayca aldı.
Kristina, “Hayatımın farklı dönemlerinde 45’er kilo verdim. Ömrüm boyunca fazlalıklarımla uğraştım. 136 kiloyu gördüğüm zamanlar oldu” dedi.