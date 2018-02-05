136 kiloluk kızının son halini gören anne gözyaşlarına boğuldu

Hiç ideal kilonuzun üstüne çıkıp aylarca fazlalıklarınızı veremediğiniz oldu mu? Kilo almak çok kolay olsa da vermek maalesef bir o kadar zor. Önemli olan aç kalmadan kilo vermek. Aç kalarak kilo verenler, verdikleri kilonun çok daha fazlasını alıyorlar. Kadınların belki de en büyük sorunu hamilelik sonrası fazlalıkları vermek. Hamilelikte alınan kiloları vermek göze çok zor görünür.