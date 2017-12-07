3 yıla kadar ölürsün dediler tam 200 kilo verdi son hali inanılmaz!

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Ashley Dunn Bratcher ismindeki anne de hepimize ilham olacak. Ashley hayatının büyük bir kısmını obezite ile mücadele ederek geçirdi. 6 yaşından beri sağlıksız besleniyordu. 27 yaşına geldiğinde tam 317 kiloydu. Doktor, kendisine 30 yaşını göremeyeceğini söylediğinde hayatında değişikliğe ihtiyacı olduğunun farkına vardı. Ashley, beş yaşındaki oğlu için yemek bağımlılığından kurtulmaya karar verdi.
Ashley Dunn Bratcher, kilo vermek isteyenlerin çıktığı televizyon programına katıldığında 317 kiloydu. 27 yaşına giren kadın zorlukla hareket ediyordu. Ashley, TLC’ye “İnsanların sıradan aktiviteleri benim için büyük birer zorluktu” dedi. Kendi başına sadece duş alabiliyordu. O da beş dakikalığına.
Fazlalıkları nedeniyle dizleri inanılmaz ağrıyordu. Ashley, “Her gün acı içindeydim. Bazen belim kırılacak diye korkardım” dedi.
Ashley’nin 6 yaşındayken bile fazlalıkları vardı. Yedinci sınıfa giderken 113 kiloydu. Liseden mezun olduğunda ise 181 kilo. Ashley lisedeyken bugünkü eşiyle tanıştı. Eşi John ile beraber Patrick isminde bir çocukları oldu.