3 yıla kadar ölürsün dediler tam 200 kilo verdi son hali inanılmaz!

Ashley Dunn Bratcher ismindeki anne de hepimize ilham olacak. Ashley hayatının büyük bir kısmını obezite ile mücadele ederek geçirdi. 6 yaşından beri sağlıksız besleniyordu. 27 yaşına geldiğinde tam 317 kiloydu. Doktor, kendisine 30 yaşını göremeyeceğini söylediğinde hayatında değişikliğe ihtiyacı olduğunun farkına vardı. Ashley, beş yaşındaki oğlu için yemek bağımlılığından kurtulmaya karar verdi.