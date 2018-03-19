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Basit hileye bakın! Meğer kart olmadan da çalışabiliyormuş!

Otel odalarında yer alan enerji tasarruf soketleri meğer kapı kartı olmadan da çalışıyormuş. İşte bu yaz tatilde işinizi kolaylaştıracak basit hile.

Tatildeniz yada bir iş gezisinde. Dışarı çıkmanız lazım ama döndüğünüzde odanız serin veya sıcak olsun istiyorsunuz. Yada yarın sabahki toplantı için bilgisayarınız ve yedet bataryalarınızın şarj edilmesi gerekiyor. Ama siz yokken odasınızda elektrik tasarrufu devreye gireceğinden ne yapacağınızı bilmiyorsunuz!

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Hepiniz otellerin enerji tasarruf sisteminden mutlaka etkilenmişizdir. Özellikle de sıcak yaz tatillerinde gün boyu kapalı kalan klimasız odaya ilk girdiğinizde. 

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Benzer bir durum yaşayan Twitter kullanıcısı  Katyagar Moonagon, boşalan pillerini şarj etmek istiyor. Ancak aynı saatlerde otelin yemek saati ve yemeğe inmesi gerekiyor. Sadece bir kaç saat için bir çözüm arıyor ve sonunda hepimizin işine yarayacak bir yol buluyor. 
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Cüzdanındaki kartlardan birini çıkarıp denemeye karar veriyor ve bir kaç dakika sonra elektriğin kesilmediğini fark ediyor. 

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