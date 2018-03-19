Basit hileye bakın! Meğer kart olmadan da çalışabiliyormuş!

Tatildeniz yada bir iş gezisinde. Dışarı çıkmanız lazım ama döndüğünüzde odanız serin veya sıcak olsun istiyorsunuz. Yada yarın sabahki toplantı için bilgisayarınız ve yedet bataryalarınızın şarj edilmesi gerekiyor. Ama siz yokken odasınızda elektrik tasarrufu devreye gireceğinden ne yapacağınızı bilmiyorsunuz!