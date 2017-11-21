Bir seks terapistinin çiftlere anlattığı 7 gerçek şey Psikoseksolog Dr. Karen Gurney, çiftlerin cinsel yaşamlarındaki sorunları aşmalarına yardımcı 7 gerçek şeyi açıkladı. İşte tüm 7 seks terapisti tavsiyesi

Klinik psikolog, psikoseksolog Dr. Karen Gurney, herkesin seks hakkında bilmesi gereken 7 şey olduğunu söylüyor. Cinsel ilişkide sorunlar yaşayan çiftlere terapistlik yapan Karen Gurney'in önerileri sizin de cinsel hayatınızdaki sorunları aşmanıza yardımcı olabilir. İşte tüm çiftlerin seks hakkında bilmesi gereken 7 terapist tavsiyesi... 8 1

1- SEKS KESİNLİKLE SADECE ORGAZM DEĞİLDİR AMA... Birçok heteroseksüel kadın bunu yaygın cinsel tecrübenin parçası olan bir şey olarak kabul etse de, kadınların erkeklerden daha az orgazm olmasının geçerli hiçbir sebebi yok. Bunun nedeni çoğunlukla çeşitli cinsel eylemlerde hiçbir zaman tahmin edilemeyen bir biçimde harcanan zaman olabilir. Bunlardan daha fazlasını kendi cinsel yaşamınıza dahil etmek büyük sonuçlar doğurabilir. 8 2

2- ACI ASLA KABUL EDİLEBİLİR BİR ŞEY DEĞİLDİR! Bazı kadınlar, acının erken cinsel tecrübenin beklenen bir parçası olduğunu veya zaman zaman cinsel birleşmenin kaçınılmaz bir bölümü olduğunu düşünmektedir. Gerçek şu ki açık ve rahat hissettiğiniz sürece acı olmamalıdır. Cinsel ilişki acı verirse bu bir enfeksiyonun yada hastalığın habercisi olabilir. Bu durumda mutlaka doktora başvurmalısınız. Bazı kadınlar vajinal açılma ve çevresinde genital ağrılar yaşarlar ve bu genellikle konuşulmayan, ancak bir seks terapistinin çalışmalarının sıkça görülen bir parçasıdır. Çiftler acı veren ilişkiye devam etmek yerine çözüm aramalıdır. 8 3