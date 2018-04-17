Çoklu orgazm nedir cinsel terapistler çoklu orgazm olmanın 5 yolunu anlattı

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Çoklu orgazm nedir? Bazı insanların kulağına çoklu orgazm bir efsane gibi gelse de işin aslı öyle değil. Çoklu orgazm için net bir tanımlama yapılamakla birlikte bir kişinin bir cinsel ilişki sırasında birden fazla orgazm yaşaması yada bir cinsel ilişki sırasında uzun ve zirveleri fazla bir orgazm yaşaması olarak tanımlanabiliyor. Her iki durumda cinsel sağlıkla ilgilenen uzmanlar için kabul gören bir tanım. Çoklu orgazmda beyler için haberlerimiz üzücü. Çünkü kadınlar bu konuda çok daha şanslılar. Cinsel organları çoklu orgazm için tasarlanan kadınlar bir cinsel ilişki süresince birden fazla kez doruğa ulaşabilirler.
Araştırmalar da bu durumu kanıtlıyor. Lovehoney adlı ankete katılan 4.400 kadının yüzde 75'i çoklu orgazm yaşadığını söylüyor. Cinsel ilişki terapisti Annabelle Knight bu durumun altında yatan bilimsel gerçeği şöyle anlatıyor: "Klitoris uyarılmadan önce sadece bir veya iki dakikaya ihtiyaç duyar. Bu kadınlar için işleri kolaylaştırır. Kadın genital bölgesindeki kaslar ve sinirler cinsel ilişki sırasında zaten uyarılmış haldedir ve bir kaç dokunuş süreci hızlandırıp, çoğaltabilir."
ÇOKLU ORGAZM OLMANIN YOLLARI
Uzmanlara göre, çoklu orgazmın en temel kuralı 'dokunma.' Kişi ancak cinsel ilişki sırasında uyarıldığı ölçüde tatmine yaklaşabiliyor. Güçlü uyarılma hissi genital bölgeye kan akışını attıracağı ve erojen bölgeleri hassaslaştıracağı için çok önemli. Acele etmemek, stresten uzak durmak da işleri kolaylaştırabilir.
İşte uzmanların çoklu orgazm olma yolları için verdikleri birkaç öneri:
1. SONUÇTAN ÇOK SÜRECE ODAKLANIN
Belirli bir hedefe ulaşmak için bilinçli bir şekilde çabalamak yerine, odaklanmamış rahat durumda olmanız daha iyi bir orgazmı size getirebilir. Özellikle kadınların çoklu orgazm potansiyeli yüksek ancak stres ve acele etme tatmin önünde bariyer oluşturabilir. Burada sürece odaklanıp ilişkinin her anından keyif alır hale gelmek sizi zirveye çıkarabilir.