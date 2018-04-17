Çoklu orgazm nedir cinsel terapistler çoklu orgazm olmanın 5 yolunu anlattı

Çoklu orgazm nedir? Bazı insanların kulağına çoklu orgazm bir efsane gibi gelse de işin aslı öyle değil. Çoklu orgazm için net bir tanımlama yapılamakla birlikte bir kişinin bir cinsel ilişki sırasında birden fazla orgazm yaşaması yada bir cinsel ilişki sırasında uzun ve zirveleri fazla bir orgazm yaşaması olarak tanımlanabiliyor. Her iki durumda cinsel sağlıkla ilgilenen uzmanlar için kabul gören bir tanım. Çoklu orgazmda beyler için haberlerimiz üzücü. Çünkü kadınlar bu konuda çok daha şanslılar. Cinsel organları çoklu orgazm için tasarlanan kadınlar bir cinsel ilişki süresince birden fazla kez doruğa ulaşabilirler.