En çılgın fitness akımı squattan bile daha iyi sonuç veriyor

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Yeni fitness çılgınlığı. Bu fotoğrafı Instagram'da gezinirken görürseniz hiç şaşırmayın. Bunun adı plogging.
Plogging İsveç'te başladı ancak #plogging karma etiketi ile ortaya çıkan birçok Instagram fotoğrafına dayanarak dünyanın dört bir yanındaki takipçileri toplamayı başardı.
İsveç merkezli fitness uygulaması Lifesum, sıradan bir egzersizin 30 dakikada 235 kalori yaktığını plugging ile 30 dakikada en az 288 kalori yakmanın mümkün olduğunu açıkladı.