En çılgın fitness akımı squattan bile daha iyi sonuç veriyor

Plogging İsveç'te başladı ancak #plogging karma etiketi ile ortaya çıkan birçok Instagram fotoğrafına dayanarak dünyanın dört bir yanındaki takipçileri toplamayı başardı.

Bu öyle bir akım ki bir yandan koşu yapıp kilo veriyorsunuz diğer yandan da koşarken yerlerdeki plastik şişeleri, teneke kutuları vs. topluyorsunuz. Hem daha fazla kalori yakıyorsunuz hem da doğayı koruma adına şahane bir iş yapıyorsunuz.